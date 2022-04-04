Hamilton: "MotoGP, Formula 1'den daha zorlu"

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Lewis Hamilton, IWC Schaffhausen sponsorluğunda gerçekleşen bir etkinlikte yedi kez MotoGP Dünya Şampiyonu Valentino Rossi ile birlikte bir röportaj verdi. İki isim, birbirlerine olan hayranlıklarından ve elde ettikleri büyük başarılardan bahsettiler.

2021 sezonunun sonunda uzun MotoGP kariyerini noktalayan Rossi, bu sezondan itibaren GT World Challenge Europe serisinde mücadele edecek.

İtalyan sürücü, MotoGP sürücülerinin F1'e duyduğu hayranlığı dile getirirken, bu durumun karşılıklı olduğunu ve F1 pilotlarının da MotoGP'ye hayranlık beslediğini söyledi.

Hamilton, Rossi'nin yorumuna katılırken, motosiklet serilerini F1'den daha zor bulduğunu söyledi.

Hamilton, "Valentino iki serinin pilotları arasında karşılıklı bir hayranlık olduğundan bahsetti."

"Ben şahsen MotoGP'nin daha zor olduğunu düşünüyorum -emniyet kemeri olmadan yarışıyorlar!"

"Yaptıkları her kaza büyük oluyor. Güvenliği arttırmanın da zor olduğu bir seri, dolayısıyla korku faktörünün her zaman orada olduğunu ve olacağını söyleyebilirim."

"Motosiklette çekiş kontrolü ve kaldırma kontrolü bulunmasına rağmen motosikleti kontrol edemeyebilirsiniz. F1 ise sürekli daha güvenli bir hale geliyor." dedi.

Hamilton, Romain Grosjean'ın 2020 Bahreyn GP'sinde yaptığı büyük kazayı F1'de güvenliğin ne kadar ilerlediğinin bir örneği olarak gösterirken, MotoGP'nin "sinir bozucu" olmaya devam ettiğini belirtti.

Hamilton, "Henüz 2 sezon önce çok büyük bir kazayla karşı karşıya kaldık."

"Araç alevler içindeydi ve Romain araçtan çıkmayı başardı. Formula 1, insanların hayatını kaybettiği çok tehlikeli bir yarış serisi olmaktan çıktı ve bence doğru yönde gidiyor."

"Fakat Rossi'nin ve diğer MotoGP sürücülerinin yaptıklarını tam bir şok içinde izliyoruz. Bu adamlar Mugello'da 1. viraja girerken saatte 360 ​​kilometreden fren yapıyorlar!"

"Bunun dışında motosikletin üstünden yere çakıldıkları kazalar da var... bu sinir bozucu!" dedi.

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1 Fotoğraf: Monster Energy

Hamilton aslında motosiklet yarışlarında bir kariyer sahibi olmak istediğini, fakat babası Anthony'nin bunu çok tehlikeli bulduğu için ona engel olduğunu söyledi.

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu, "Motosikletleri her zaman çok sevmişimdir. Aslında gençliğimde motosiklet sürmeyi araba sürmekten daha çok seviyordum!"

"Babam bunu istemedi, çok tehlikeli olduğunu söyledi. Beni iki teker yerine dört tekerle yarışmaya teşvik etti."

"Bunun doğru karar olduğunu söyleyebilirim, nitekim Vale ile aynı zamanda yarışsaydım pek başarılı olamazdım." dedi.

Hamilton buna rağmen tutkusundan vazgeçmemiş durumda. İngiliz pilot zaman zaman kendi motosikletiyle piste çıkıyor, bunun dışında 2019'da Valencia'da yine Rossi ile bir araç takası da yapmışlardı.

Hamilton, "F1 kariyerimin ilk günlerinden bu yana sahip olduğum bir süper motosikletim var, sezonun bitmesinin ardından dışarı çıkmayı ve pist günleri yapmayı seviyorum."

"Büyüleyici olmasının yanı sıra size farklı bir bakış açısı da kazandırıyor. Açıkçası televizyonda izlemek de zevkl, ancak bu motosikletler bir F1 aracından çok daha farklı."

"Valencia'da Valentino ile bir takas günü yapma ayrıcalığına sahip olduk. Bir MotoGP motosikletini deneyimlemek ve efsanenin kendisiyle aynı pistte olmak benim için rüya gibiydi. Çok ama çok gerçeküstü bir andı!" dedi.