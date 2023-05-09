Hamilton: "'Moral bozucu' Bakü'nün ardından Miami'deki iyileşme süper oldu"

Hamilton aslında art arda iki yarışı 6. sırada tamamladı ancak Mercedes pilotu, Miami'deki sonucu alış şeklinin Bakü'den farklı olduğunu söyledi.

Şampiyon pilot Bakü'de sıralamalarda 5. olmasına rağmen yarışta güvenlik aracı konusunda yaşadığı talihsizliğin ardından tüm yarışı Carlos Sainz'ın arkasında geçirmişti.

Miami'de ise sıralamalarda 2. seansta elenip 13. sıradan başlamasının ardından güçlü bir yarış çıkardı ve yine 6. sırada damalı bayrağı gördü.

Hamilton, "Geçiş yapabildiğimiz bir pozisyonda olmak, süperdi. Sprint yarışında ve son yarışta gerilemiştim. Yarış içerisinde geriliyor olmak moral bozucu bir şey."

"Ancak bu sefer performansa sahip olmak, önündeki araçları, ilerlediğini ve insanlarla savaşabileceğimizi biliyor olmak harikaydı. Aynı zamanda birkaç harika geçiş yaptık. İstediğim şey bu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton için esas fark, bu yarışta Mercedes'in Ferrari ile mücadele edebilmesi oldu. Ferrari bir kez daha tek turda daha hızlı olmasına rağmen yarış performansı konusunda zayıf kaldı ve yarış içerisinde gerilemekten kurtulamadı.

Hamilton, "Dürüst olmam gerekirse, Ferrari'yi önümüzde görmek ve adım adım onları yakalayabilmek harika hissettirdi. Onların tek turda hızlı olmaları gerçekten etkileyici. Yarışta neler olduğunu bilmiyorum."

"13. sıradan gelip onlarla yarışabilmek harikaydı. Sanırım normalde sıralamalarda olmam gereken yerde olsaydım, çok daha kolay ve sorunsuz bir gün geçirirdim ama biraz sıkıntı yaşayıp ve hepsini bir araya getirip teslim etmeniz gereken günleri de tercih ederim." dedi.

Miami GP, Mercedes'in Emilia Romagna GP'de tanıtacağı büyük güncellemeler öncesinde eski tasarımla yarıştığı son yarış oldu.