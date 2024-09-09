Hamilton: "Monza'dan daha iyi olduğumuz hafta sonları olacak"

2022'de Formula 1'in zemin etkisi düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden sonra sadece bir zaferle sınırlı kalan Mercedes, 2024 yaz tatiline girmeden önce dört yarışta üç galibiyet elde etti.

Ancak yaz arasından bu yana düzenlenen iki yarışta takım, bu seviyeye ulaşmakta zorlandı ve elde ettikleri en iyi sonuç beşincilik oldu.

İtalya GP'sinin ardından Hamilton, bu konuda şunları söyledi: "Bazı hafta sonları her şeyi doğru yaparken, bazı hafta sonları yapamıyoruz."

"Önümüzdeki birkaç yarış boyunca kesinlikle göstermemiz gereken bir performans var. Çok büyük bir şey var mı bilmiyorum ama umarım Austin için elimizde daha fazlası olur."

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Biraz ilerleme kaydedeceğimizi umuyorum. Burada olduğumuzdan biraz daha iyi olacağımız bazı pistler olacak. Umarım bir aşamada kazanmak için mücadele edebiliriz."

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise, önde gelen takımların performanslarındaki farklılıklar göz önüne alındığında, Formula 1'i takip etmenin şu anda 'garip' olduğunu düşünüyor.

Russell, "Red Bull'un bu kadar hız kaybetmesi nedeniyle spor şu anda biraz garip."

"Ferrari zorlanıyor gibi görünüyordu ama pazar günü Zandvoort'ta ve Monza'da çok hızlıydılar." dedi.