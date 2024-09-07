Hamilton, Monza'dan ayrılırken 'duygusal' bir mesaj paylaştı

Mercedes'le geçirdiği 12 yılın, kazandığı altı şampiyonluğun ve F1 tarihinin en başarılı pilot/takım ortaklığının ardından Lewis Hamilton'ın Alman takımı ile sadece sekiz yarış hafta sonu kaldı.

Geçtiğimiz hafta sonu Monza'da yapılan yarışta, Mercedes'in Kimi Antonelli ile 2025 için anlaştığını doğrulamasının ardından, Ferrari'ye gitmek için yaptığı kariyer seçiminin büyüklüğünün farkına varması Britanyalı pilotu derinden etkiledi.

Sosyal medyadan boş Mercedes mühendislik odasının görüntülerini paylaşan Hamilton, kendisi için çok rahat hale gelen bu ortamda son kez bulunduğunu anladığını açıkladı.

"Monza'dan ayrılırken, bunun bu yılki son Avrupa yarışı olduğunu fark ettim."

"12 yıldır evim olan mühendislik odamda son kez bulunacağım."

"Bu hayatımdaki çok özel bir dönemdi ve içimdeki birçok duyguyu ortaya çıkarmaya devam ediyor."

"En çok hissettiğim şey gurur ve minnettarlık."

"Bu anılar sonsuza dek sürecek, tıpkı gelecek yıl yaşayacağım anılar gibi."