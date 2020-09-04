Hamilton, Monza'daki trafikten "endişeli"

Geçen yılki sıralama turlarının son bölümünde, pistte olan pilotların çoğu hava koridorundan faydalanabilmek için öne geçmeye çalışmayınca tuhaf bir durum ortaya çıkmış ve zaman turlarına başlayamadan seans sona ermişti.

Cuma günü FIA Yarış Direktörü Michael Masi, yavaş giden sürücüler hakkında bir uyarı yayınladı ve zaman turuna başlamak için bir minimum sürece olacağını belirtti.

Buna rağmen Mercedes pilotu Lewis Hamilton, endişeli olduğunu söyledi.

Hamilton, "Geçmişte zordu ve geçen yıl son turu dahi atamadık."

"İlginç olacak. Bir tura başlamak için belli bir minimum süre belirlendiğini duydum, belki de bu yardımcı olacaktır."

"Ama bence son viraj hâlâ bir kabus olacak, herkes bir boşluk ve hava koridoru yakalamaya çalışıyor. Kesinlikle zor bir iş olacak." dedi.

Lando Norris, antrenman turlarında, yavaş araçlardan şikayetçi olan birkaç pilottan bir tanesiydi.

McLaren sürücüsü, "Geçen yıla çok benzeyeceğini düşünüyorum, ilk sırada gitmek istemeyen çok sayıda araç var."

"Bu yüzden zor olacak. İzlemek heyecan verici olacak ve geçen yıla benzer olacak. F3 ve F2'de zaten benzer bir hikaye olduğunu gördük."

'Doğru yerde olduğunuzdan emin olmak zor olacak, çünkü bir hava koridoruna ihtiyacınız var, çünkü burada çok yardımcı oluyor, ama aynı zamanda çok yakın olmak da çok fazla önden kaymaya neden oluyor veya orta sektördeki virajlarda sorun yaşayabiliyorsunuz."

"Özellikle bu yılki araçlarla kolay değil, geçen yıla göre durum daha da kötü, bu yüzden beklemek ve öğrenmek zorundayız." dedi.