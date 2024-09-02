Hamilton: "Monza'da Ferrari ve McLaren'ın gerisindeydik"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Monza'da Ferrari ve McLaren'ın Mercedes'e kıyasla daha güçlü olduğunu kabul ediyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, pazar günkü yarışı beşinci sırada tamamlarken önünde iki Ferrari ve iki McLaren pilotu vardı.
Red Bull sürücülerini geride bırakan Hamilton şöyle dedi: “Bugün daha yüksek sonuçlar için mücadele edecek tempoda değildik. McLaren ve özellikle Ferrari bizden daha hızlıydı. Aradaki 0.1 ila 0.2 saniye vardı."
"Yarışın ilk bölümünü uzatamadığımız için tek pit stop yapamadık fakat yapsaydık da sonuç çok değişmezdik."
"Belki Carlos'un önünde başlamış olsaydık, onu geride tutabilirdik fakat bugün aracımız en iyi dengeye sahip değildi ve bu da daha fazlasını yapmamızı engelledi. Özellikle lastik aşınması beklediğimizden yüksekti."
"Yazık oldu çünkü bu hafta sonu iyi bir şansımız varmış gibi görünüyordu."
"Antrenmanlarda ve sıralamalarda iyi görünüyorduk fakat yarışta geride kaldık. Yine de sonuçlar çok yakın, bu nedenle önümüzdeki yarışlarda ne olacağını görmek çok ilginç olacak."
"Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Umarım iki hafta içinde Bakü'de daha iyi oluruz."
Bu yıl durumun daha iyiye gitmesini bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Evet, önümüzdeki birkaç yarışta performansı kesinlikle arttıracağız."
"Ufak tefek güncellemelerimiz var fakat çok büyük bir şey var mı bilmiyorum. Umarım daha fazla performans elde ederiz."
"Biraz ilerleme kaydedersek, daha iyi olacağımız bazı pistler olacak. Umarım bir aşamada galibiyet için savaşma şansımız olur." cevabını verdi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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