Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş

Mercedes, Lewis Hamilton’nın Monako Grand Prix’sinde takım arkadaşı George Russell’ın aracına güncellenmiş ön kanadının takılmasını özellikle önerdiğini açıkladı.

Brackley merkezli ekip, Monako GP’ye yeni bir ön kanat getirdi. Ancak iki sürücü arasında, sadece bir sürücünün aracına bu ön kanat takıldı.

Mercedes, son zamanlarda F1 takım sıralamasında geriye düştü ve pistteki potansiyelini geliştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Geleneksel olarak herhangi bir güncellenmiş parçalardan en az 3 üniteye sahip olana kadar beklemeyi tercih eden Mercedes, geçen hafta sonu farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Pist mühendisi direktörü Andrew Shovlin, “Montreal’de bu yeni ön kanatla yarışmayı umuyoruz. Normalde bu kanatla üç yarışta yarıştığınızı söylersiniz çünkü her bir araç bir tane ön kanat var. Herhangi bir şey olması durumunda yedek ön kanatta elimizde mevcut.’’

“Bir seferde üç tane ön kanat yapmıyoruz. Önce birinciyi, sonra ikinciyi ve son olarak üçüncüyü yapıyoruz. Bunun sonucunda, Monako’ya getirebileceğimiz bir ön kanat vardı. Kanada hafta sonu için, hazır hale getirdiğimiz bir ön kanat da var.’’

“Bir süre önce sürücülerimiz, neden her zaman tam set oluşana kadar beklediklerini ve neden birimizin bunu kullanmasına izin vermediğimizi sordular.’’

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Erik Junius

“Takımın performans açısından durumu göz önüne alındığında, gelişmemiz ve öğrenmemiz gerektiğini konusunda sürücülerimizle anlaştık. Bunu yapmak için araçlarda farklı özelliklerin olması oldukça iyi.’’

Ancak hangi sürücünün güncellenmiş parçayı alacağını konusunda Mercedes, karar vermek zorundaydı.

Pek çok F1 takımının güncellemeler konusunda izlediği ortak yol, yeni parçayı şampiyonada önde olan sürücünün aracına uyarlamaktır.

Shovlin, bu yeni güncellemenin kimin aracına uyarlanacağı konusunda, Hamilton’nın kararına bıraktığını açıkladı.

“Nerede olduğumuz konusunda sürücülerle anlaştık. Bir tane yeni ön kanadı piste getirdiğimiz için mutlu olduk ve her iki sürücümüz bundan memnundu.’’

“Zor olan soru şuydu ki, kimin yeni ön kanadı alacağına dair nasıl bir karar vereceğiz?’’

“Fakat Lewis, “eğer yeterli parçamızın olmadığı bir pistte bunu yapacaksak, George’un Monako’da bu yeni parçayı kullanmasına izin verelim. Gelecekte tek bir güncelleme yapacağımız yarışlar olacak ve tabii ki dönüşümlü olarak yeni parçaları kullanacağız” dedi.’’

“Lewis, bizim için oldukça bu durumu basit hale getirerek kararı verdi.’’ dedi.

Rümeysa Öztürk