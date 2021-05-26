Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''
Formula 1 / Monako GP Haberler

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton, Mercedes’in Monako’daki zor hafta sonu ardından “stresli olmadığını” söylüyor ve takımı böyle “berbat günlerden” ders çıkarabildiği için iyi hissediyor.

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Hamilton, Monako’da pazar günkü yarışı 7. sırada tamamladıktan sonra Max Verstappen’in 4 puan gerisine düşerek bu sene ilk kez pilotlar şampiyonasında liderliği kaybetti. 

Hamilton, ne sıralama seansında ne de yarışta ön sıralar için mücadele edemedi. Ayrıca Mercedes’in, pazar günkü erken pit stratejisi ters tepti ve bunun sonucunda yedi kez dünya şampiyonu 2 sıra daha kaybetti.

Fakat Hamilton, yarış sonrasında sonucunu hakkında “çok kötü hissetmediğini” ve bunun pek “üzerinde durmayacağını” belirtiyor. Ayrıca, Mercedes’in bu yenilgiden ders çıkaracağını vurguluyor.

Hamilton, “Hafta sonuna hazırlanmak açısından çok daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı.”

“Hafta sonu boyunca bazı verimli tartışmalar yaptık. Fakat en iyi işi çıkaramadık. Takım olarak kazanıyoruz ve takım olarak kaybediyoruz. Fakat [bu hafta sonu] birlikte en iyi sonucu elde etmeyi başaramadık.”

“Bunu hafife almıyoruz. Ancak bu konuda fazla üzülmeye gerek yok. Verilere bakıp neden bu durumda olduğumuzu çözmeliyiz.”

“Analizler yapıldıktan sonra birkaç görüşme yapacağım. Doğal olarak, takımla cevaplar arıyoruz. Bunun bir daha yaşanmaması için herkes tam gaz çalışacaktır.”

“Geçmişte böyle hafta sonları yaşadık ve bunların üstesinden gelmeyi çokça kez başardık, bu yüzden pek stresli değilim.” dedi.

Ayrıca Valtteri Bottas’ın pit stopta yaşadığı bir sorun nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmasıyla Monako’da finiş gören tek Mercedes pilot Hamilton oldu. Bu nedenle Mercedes, takımlar şampiyonasında da liderliği kaybetmiş oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, makes a pit stop

Valtteri Bottas, Mercedes W12, makes a pit stop
1/1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fakat Mercedes, bu durum için kimseyi suçlu bulmuyor Hamilton, bu sayede hafta sonunu daha dürüst bir şekilde değerlendirebildiklerine inanıyor.

Hamilton, "Açık ve dürüstçe birçok tartışma yaptık ve bu kişisel bir şey değil." 

“Her şeyi detaylıca inceliyoruz ve tartışıyoruz. Faydalı ve verimli eleştirileri kabul edip kendimizi bu noktalarda geliştirmeye çalışıyoruz."

“Şimdi ve bir sonraki yarış arasında sessizlik olmayacak, önemli birkaç toplantı yapacağız. Sadece neler yaşandığını ve bundan ne öğrenmek istediğimizi netleştireceğiz."

“Tüm bu şampiyonluklara sahip olmamızın nedeni, çok fazla hata yapmamıza rağmen her zaman daha güçlü geri dönmemiz ve bu hatalarımızdan öğrenmemizdir."

“Bu yüzden böyle berbat günler için minnettarlık duyuyorum çünkü en çok öğrendiğimiz günler, bu günler oluyor. Eğer hep kazanıyorsanız, sadece daha az öğrenmiş olursunuz."

“Bu hafta sonundan çıkarılacak çok şey var ve tüm cevaplara sahip değiliz. Fakat bu durum, bizi istediğimiz cevaplara ulaşabilmek için sadece daha çok çalışmaya zorlayacak.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''

Önceki haber

Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

1g
2
Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

15s
3
Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

4s
4
Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

2s
5
Formula 1

Binotto, podyum kutlamasına katılan Leclerc'i övdü

12s
Son Haberler
Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu
F1

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

25dk
Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''
F1

Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''

2s
Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
F1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

2s
Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı
F1

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı

3s
Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"
F1

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"

3s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Alonso: ''Eskiden ikinci olduğumda insanları mutlu etmezdi"
Formula 1

Alonso: ''Eskiden ikinci olduğumda insanları mutlu etmezdi"

Mercedes, Hamilton'a uyguladıkları stratejinin ''daha çok potanisyele sahip olduğunu'' düşünmüş Monako GP
Formula 1

Mercedes, Hamilton'a uyguladıkları stratejinin ''daha çok potanisyele sahip olduğunu'' düşünmüş

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı Monako GP
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''
Formula 1

Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz'' Monako GP
Formula 1

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de! Monako GP
Formula 1

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!
Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük" Monako GP
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük"

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün Monako GP
Formula 1

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?
Formula 1 Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Binotto, podyum kutlamasına katılan Leclerc'i övdü
Formula 1 Formula 1

Binotto, podyum kutlamasına katılan Leclerc'i övdü

McLaren, Ricciardo'nun şasisini değiştirebilir
Formula 1 Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun şasisini değiştirebilir

Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''

Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''
Formula 1 Formula 1

Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''

Son Haberler

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı
Formula 1 Formula 1

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.