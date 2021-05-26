Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Hamilton, Monako’da pazar günkü yarışı 7. sırada tamamladıktan sonra Max Verstappen’in 4 puan gerisine düşerek bu sene ilk kez pilotlar şampiyonasında liderliği kaybetti.

Hamilton, ne sıralama seansında ne de yarışta ön sıralar için mücadele edemedi. Ayrıca Mercedes’in, pazar günkü erken pit stratejisi ters tepti ve bunun sonucunda yedi kez dünya şampiyonu 2 sıra daha kaybetti.

Fakat Hamilton, yarış sonrasında sonucunu hakkında “çok kötü hissetmediğini” ve bunun pek “üzerinde durmayacağını” belirtiyor. Ayrıca, Mercedes’in bu yenilgiden ders çıkaracağını vurguluyor.

Hamilton, “Hafta sonuna hazırlanmak açısından çok daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı.”

“Hafta sonu boyunca bazı verimli tartışmalar yaptık. Fakat en iyi işi çıkaramadık. Takım olarak kazanıyoruz ve takım olarak kaybediyoruz. Fakat [bu hafta sonu] birlikte en iyi sonucu elde etmeyi başaramadık.”

“Bunu hafife almıyoruz. Ancak bu konuda fazla üzülmeye gerek yok. Verilere bakıp neden bu durumda olduğumuzu çözmeliyiz.”

“Analizler yapıldıktan sonra birkaç görüşme yapacağım. Doğal olarak, takımla cevaplar arıyoruz. Bunun bir daha yaşanmaması için herkes tam gaz çalışacaktır.”

“Geçmişte böyle hafta sonları yaşadık ve bunların üstesinden gelmeyi çokça kez başardık, bu yüzden pek stresli değilim.” dedi.

Ayrıca Valtteri Bottas’ın pit stopta yaşadığı bir sorun nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmasıyla Monako’da finiş gören tek Mercedes pilot Hamilton oldu. Bu nedenle Mercedes, takımlar şampiyonasında da liderliği kaybetmiş oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, makes a pit stop 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fakat Mercedes, bu durum için kimseyi suçlu bulmuyor Hamilton, bu sayede hafta sonunu daha dürüst bir şekilde değerlendirebildiklerine inanıyor.

Hamilton, "Açık ve dürüstçe birçok tartışma yaptık ve bu kişisel bir şey değil."

“Her şeyi detaylıca inceliyoruz ve tartışıyoruz. Faydalı ve verimli eleştirileri kabul edip kendimizi bu noktalarda geliştirmeye çalışıyoruz."

“Şimdi ve bir sonraki yarış arasında sessizlik olmayacak, önemli birkaç toplantı yapacağız. Sadece neler yaşandığını ve bundan ne öğrenmek istediğimizi netleştireceğiz."

“Tüm bu şampiyonluklara sahip olmamızın nedeni, çok fazla hata yapmamıza rağmen her zaman daha güçlü geri dönmemiz ve bu hatalarımızdan öğrenmemizdir."

“Bu yüzden böyle berbat günler için minnettarlık duyuyorum çünkü en çok öğrendiğimiz günler, bu günler oluyor. Eğer hep kazanıyorsanız, sadece daha az öğrenmiş olursunuz."

“Bu hafta sonundan çıkarılacak çok şey var ve tüm cevaplara sahip değiliz. Fakat bu durum, bizi istediğimiz cevaplara ulaşabilmek için sadece daha çok çalışmaya zorlayacak.” dedi.