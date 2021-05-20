Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirmeli"

Monako Grand Prix'si takvimin en özel yarışlarından bir tanesi olsa bile, pazar günkü yarışlar oldukça sıkıcı geçiyor.

Bunun temel sebebi, pistin oldukça dar olması ve atak yapılacak neredeyse hiç yer olmaması.

Bu yıl yine start finiş düzlüğünde olmak üzere sadece bir DRS bölgesi bulunacak ve mevcut araçlarla öndeki pilotu yakından takip etmek çok zor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hamilton, Monako'da yarış formatının değişmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz pilot, "Yıllardır Monako'da aynı formatta yarışıyoruz. Burası harika bir yer, yarıştığımız yerlerin en güzeli ama Monako'daki yarış taraftarlar için pek de ilgi çekici değil."

"Yarışı tek pit stop ve iki uzun bölümle tamamlıyoruz. Bugün oldukça ağır ve geniş olan mevcut araçlarımızla geçiş yapmak çok zor."

"Geçiş açısından en zor pist burası. Taraftarların bundan hoşlandığını sanmıyorum. Bunu nasıl değiştirebiliriz bilmiyorum. Umarım gelecekte bu yarışı seyirciler için gerçekten ilginç hale getirebilecek bir çözüm bulabiliriz." dedi.

Hamilton, sürücülerin Monako'da sürüş yapmaktan keyif aldığını söylüyor.

"Doğrusu sürücüler açısından durum biraz farklı. Buradaki hisler kesinlikle harika. Tünelden çıkıp Casino'ya gelmek inanılmaz. Ayrıca Monako'da kazanmanı getirdiği mutluluk asla azalmayacak. Bu yarışı kazanacak kadar şanslıysanız, bir ömür boyunca hatırlarsınız."

Lewis Hamilton, Mercedes, in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool