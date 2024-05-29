Hamilton: "Monako'da üç lastik hamuru kullanımı zorunlu olmalı"
Lewis Hamilton’ın Monako Grand Prix’sinde zorunlu olarak üç lastik hamurunun birden kullanılması fikrine, 1996 Formula 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill destek verdi.
Fotoğraf: Erik Junius
Formula 1’in Monte Carlo’nun ikonik sokaklarına son ziyaretinden sonra, bu dar ve teknik pistteki yarışların kalitesi konusundaki tartışmalar tekrar gündeme geldi.
Hamilton’ın Monako’da zorunlu pit stop önerisinden sonra, Damon Hill de bu konuda açıklamalarda bulundu: “Yarış tamamen geçişsiz değildi, arka tarafta Lance Stroll, Zhou Guanyu ve Logan Sargeant'a karşı hamleler yaptı ancak griddeki ilk 10 sürücü yarışı başladıkları pozisyonlarda tamamladılar."
Yarışı yedinci olarak bitiren Hamilton, Monako’da pist üzeri daha fazla aksiyon yaşanması için bir çözüm önerisinde bulundu. Üç zorunlu pit-stopun işleri biraz daha heyecanlı hale getirebileceğini söyledi.
Formula 1’in önemli istatistikçilerinden olan Sean Kelly, Hill tarafından da desteklenen bu fikre katıldığını açıkladı.
Kelly sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Hazır F1TV’de lastik kuralları tartışılıyorken… Ben Monako GP’de yağışsız şartlarda zorunlu olarak üç lastik hamurunun kullanılması gerektiğini hep savundum.”
“Üstelik bunun ekstra bir maliyeti de yok .”
Damon Hill
Fotoğraf: Motorsport Images
“Monako için özel kurallar getirilmemeli denmemeli, zira mevcuttaki düzenlemelerde tam olarak Monako’ya özgü kurallar var.” dedi.
Hill de bu fikri desteklerken aynı zamanda pist üzeri aksiyonu artırmak adına iki geliştirme önerisi daha sundu.
Yıllar içinde, F1 araçları daha büyük ve daha ağır hale gelmişti, bu durum Monako’da pist üzerinde geçiş yapmayı zorlaştırdı.
Hill bu durumu dile getirerek, araçların ağırlığını 100 kilogram azaltmayı ve araçları 1 metre kısaltmayı önerdi. Pist üstünde gerçekleşecek daha iyi bir yarışın, güç kaybını fazlasıyla kompanse edeceğini savundu.
Pist üstü geçiş imkanlarının sınırlı olması öne çıkarken 2024 Monako Grand Prix’sinde ilk 10’da yer alan pilotların yarışı başladığı pozisyonda bitirmeleriyle yeni bir rekor kırıldı. Daha önceki rekor ilk 6 pilotun yarışı başladıkları sırayla tamamlamaları idi.
Neva Ünsaldı
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