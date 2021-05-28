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Formula 1 / Monako GP Haberler

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Monako'da yarışmanın sıkıcı olduğunu ve yarışı kazansa bile sıkıldığını belirtti.

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

Monako, Formula 1'in en önemli ve en ikonik yarışlarından bir tanesi olmasına rağmen genellikle sıkıcı yarışlara ev sahipliği yapıyor.

Pist oldukça dar olduğu için neredeyse hiç geçiş yaşanmıyor ve yarış genellikle başlanılan pozisyonlarla tamamlanıyor.

Geçmişte çeşitli kazalar ve mekanik sorunlar nedeniyle yarışlar daha heyecanlı olsa da, günümüzde araçların çoğu kusursuz ve pilotlar da genellikle hata yapmıyor. Bu da yarışların oldukça durağan geçtiği anlamına geliyor.

Mercedes'in şampiyonu pilotu Hamilton, geçen hafta sonu tüm yarışı Pierre Gasly'in arkasında geçirdi ve normal bir pist olsaydı, Fransız pilotu birkaç tur içerisinde geçebilirdi.

Hamilton, pistin durumu göz önüne alındığında Monako'da kazanan kişinin bile sıkıldığını düşünüyor.

İngiliz pilot, “Büyük olasılıkla yarışın tekrarını seyretmeyeceğim. Sanırım bu iki sırayı  nerede kaybettiğimi anlamak için en iyi anların tekrarlarını seyredeceğim."

"Yarış çok uzun sürdüğü için bitmesine sevindim. Zaman zaman hangi pozisyonda olursanız olun, bu pistte yarışmanın çok da eğlenceli olmadığını söylüyorum. Burada rakiplerinizi geçmek ve hatta yakından takip etmek imkansız."

"Elbette Monako'da kazandığınız zaman harikadır, ancak büyük bir avantajla önde olsanız bile, yine de sıkılıyorsunuz. Eminim Max Verstappen yarışı rahat bir pozisyonda kazandı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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