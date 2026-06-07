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Formula 1 Monako GP

Hamilton: "Monako'da ikinci olmak harika bir his!"

Lewis Hamilton, Monako'nun zorlu koşullarında elde ettiği ikinciliğin kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton, üçüncü sıradan başladığı Monako Grand Prix'sinde damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bu sonuçla pilotlar şampiyonasında ikinciliğe yükselen Hamilton, yarış sonrası açıklamalarına eski takımı Mercedes'i ve yarış galibi Kimi Antonelli'yi tebrik ederek başladı.

"Öncelikle Kimi'yi ve Mercedes takımını tebrik etmeliyim, onlar benim eski ailem. Bunu yine başardılar, harika bir araç yarattılar."

"Kimi inanılmaz bir iş çıkarıyor, çok iyi performanslar sergiliyor.  Bunu görmek harika ve onlar adına gerçekten çok mutluyum."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Ferrari’nin son aylarda ilerleme kaydettiğini belirten Hamilton, buna rağmen Mercedes'in şu anda daha güçlü olduğunu kabul etti.

"Son aylarda gelişim kaydediyoruz ama şu an için onlara yetişemiyoruz."

"Onların seviyesine ulaşmak için çok çalışmamız gerekecek."

Hamilton, Monako'da podyuma çıkmanın özellikle zor koşullar altında büyük bir başarı olduğunu söyledi: "İkinci olmak gerçekten harika bir his."

"Özellikle Monako'da, zor koşullarda bunu başarmak çok özel."

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