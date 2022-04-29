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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Monako takvimde kalmalı"

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'sinin takvimden düşmemesi gereken yerlerden birisi olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton: "Monako takvimde kalmalı"
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Monako, 1950'li yıllardan bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapıyor ve her zaman spor için özel yarışlardan birisi oldu.

Ancak Monako'nun 2022 sonrasında takvimden çıkarılabileceği iddiaları, son dönemde büyük tartışma konusu oldu ve bundan ötürü yarış organizatörleri bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Taraflar yola devam edecek gibi görünse de henüz ortada herhangi bir anlaşma yok ve bu da spekülasyonların devamına yol açıyor.

Emilia Romagna GP hafta sonunda konuşan Hamilton, Monako'nun takvimde kalması gerektiğini söyleyenler arasına katıldı.

Kariyerinde üç Monako GP zaferi bulunan Hamilton, "Monaco Grand Prix, sporumuzun kaybetmesini istemediğimiz incilerinden birisi. Monako'ya gelen herkes burayı sever. Orada yarışmak harika."

"Sorun şu ki Monaco'daki yarışlar en harika yarışlar değil. Ne yazık ki pisti değiştirmek de neredeyse imkansız çünkü burası dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Orada pisti değiştirmek için pek yer yok.

"Çoğumuz Monako'da yaşıyoruz. Sahip olduğu simge ve buranın geçmişi, sürücüler ve taraftarlara çok çekici geliyor." dedi.

Bu yılki Monako GP 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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