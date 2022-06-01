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Formula 1 / Monako GP Haberler

Hamilton, Monako GP hakkında FIA'yı eleştirdiğini yalanladı

Lewis Hamilton, Monako GP hafta sonuyla alakalı FIA'ya yönelik herhangi bir eleştiri yöneltmediğini söyled

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton, Monako GP hakkında FIA'yı eleştirdiğini yalanladı
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Monako Grand Prix'sinin ardından, yarışın başlangıcının neden planlanandan bir saat sonra başladığını merak edenler arasında Lewis Hamilton da vardı.

Yarışın başlangıcı toplamda iki kez ertelenirken, sonrasında güvenlik aracının arkasında iki tur gidildikten sonra kırmızı bayraklar çıktı. Sonrasında yarış yeniden başlamadan önce yaklaşık 45 dakika beklendi.

Pistin güvenli olduğunun görülmesinin ardından güvenlik aracı pite döndü ve yarış hareketli startla başladı.

Hamilton, yarışın ertelenme kararı hakkında, "Yağmur ilk başladığında yarışabilirdik ama sonra çok şiddetli yağmaya başladı ve muhtemelen durmamız gerekecekti. Yağış olduğu için memnunum ama pek fırsat sağlamadı." 

"Biz Formula 1 sürücüleriyiz. Başlangıçta yağmur serpiştiriyordu ve ben de 'hadi gidelim' diyordum. Bu yüzden sürücüler brifinginde bunu tartışacağımıza eminim ama yarışa başlamalıydık."  dedi.

Bu sözlerin ardından FIA'yı eleştirdiği yönünde başlıklar atıldı ve Hamilton sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bunlara yanıt verdi.

Hamilton, "Basın, son yarıştaki davranışları nedeniyle FIA'yı eleştirdiğimi söylüyor ancak bu, tamamen saçmalık."

"Bence bütün hafta sonu harika bir iş çıkardılar. Planlanan zamanda başlayabilir miydik? Muhtemelen, ama o zaman yarışın kısa süre sonra durdurulması gerekecekti."

"Güvenli olduğu anda yarıştık ve en önemli şey bu. Lütfen olumsuz bir gündem yaratmak için adımı kullanmayın." açıklamasını yaptı.

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