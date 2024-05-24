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Formula 1 Monako GP

Hamilton, Monako GP formatında deneme yapılmasını istiyor

Lewis Hamilton, Formula 1'in Pazar günü sıkıcı yarışlardan kaçınmak için Monako'da farklı formatların test edilmesi gerektiğini söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, signs autographs for fans

Fotoğraf: LAT Images

Monte Carlo'nun ikonik cadde pisti 2029'da 100. doğum gününe yaklaşıyor. Her yıl sıkışık tesisleri ve anakronik doğası hakkındaki şikayetlere rağmen, pistin kendisi sürücülerin favorisi olmaya devam ediyor.

Cumartesi günkü sıralama seansı, 24 yarışlık takvimde başka bir yerde bulunmayan belirleyici bir sürüş deneyimi sunması açısından büyük saygı duyuyor.

Ancak sollamanın neredeyse imkansız ve stratejik seçeneklerin minimum olması, sürücülerin Pazar günü gösteriyi geliştirmenin yolları hakkında yüksek sesle düşünmelerine yol açtı.

Motorsport.com'un etkinliğin takvimdeki yerini korumak için neleri değiştirebileceğini sorması üzerine Lewis Hamilton, "Monako, Monako olmaya devam ediyor, pek bir şey değişmedi."

"Araçlar gittikçe büyüyor ve büyük bir çarpışma riski olmadan gerçekten sollama yapamıyorsunuz."

"Keşke daha büyük yollarımız olsaydı ve pist daha geniş olsaydı ama Monako'da böyle bir şeyin olacağını hiç sanmıyorum çünkü burası küçük bir yer." 

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

"Belki de bu yarış için özel lastiklere sahip olmak ve böylece daha fazla pit stop yapmak, daha fazla değişkenlik yaratacaktır."

"Kesinlikle özel bir hafta sonu bulabilirler, ekledikleri sprint hafta sonu var, ancak bu özel hafta sonu için aynı şeyler yerine yeni bir formül bulmaları gerektiğini düşünüyorum."

"Pazar günü yarışı izlerken uyuyakalmıyor musunuz? Evet, o zaman bir şekilde başka bir şey yaratın, bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum." şeklinde cevap verdi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz bir etkinlik olarak "hiç kimsenin Monako'yu geçemeyeceğini" söyledi ancak yarış gününü renklendirmek gerektiğini de kabul etti.

İspanyol pilot, "Monako çevresinde bir sollama noktası yaratma fırsatı varsa, şehre bir göz atmak, yerleşim planına bir göz atmak ve bunun gerçekleşmesi için çaba sarf etmek anlamında biraz zorlamak istiyorum."

"Bu Monako'yu daha da iyi bir pist haline getirecek ve böylece Pazar günü hiçbir şey olmayacağını bilmek yerine hepimiz Pazar gününü beklemeye devam edeceğiz."

"Monako'nun en iyisi olduğunu ve bu anlamda her zaman en iyisi olacağını bilerek, işlerin cazibeli tarafında, Imola, Monako ve bu tür pistlerin gelecek için yapabileceği değişiklikleri küçümsemezdim." dedi.

Yardımcı editör: Jonathan Noble

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