Hamilton, Michael Schumacher'e ait iki rekoru daha eline geçirdi

Michael Schumacher Formula 1 kariyeri boyunca pek çok rekora imza attı ve o dönem bu rekorları bir başka ismin kırması beklenmiyordu.

Ancak bu rekorlar özellikle Mercedes'e geçmesinin ardından Lewis Hamilton tarafından yavaş yavaş kırılmaya başladı.

Son olarak Monako GP'de Schumacher'e iki rekor daha Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a geçti.

Yarışta en hızlı turu atan Hamilton, Mercedes ile 54. en hızlı turunu kaydetti ve bir takımla en çok en hızlı tur atan isim oldu.

Daha önce bu rekor, Ferrari ile 53 en hızlı tur atan Michael'a aitti.

Hamilton ayrıca 2010'dan bu yana her sezon en hızlı tur kaydederek 15 yıl arka arkaya en az bir kez en hızlı tur kaydetmiş oldu.

Bu alanda rekor 15 yılla Schumacher'deydi; hal böyle olunca Hamilton, bu konuda Schumacher'i yakalamış oldu.

Hamilton, Schumacher'e ait olan bir başka rekorun ise tek sahibi oldu. Hamilton, 18 yılda 17. kez bir sezonda en az bir kez en hızlı tur kaydetti ve 16 yılla zirvede yer alan Schumacher'i geçerek rekorun tek sahibi oldu.

Hamilton'ın kariyeri boyunca en hızlı tur atamadığı tek sezon 2009

Schumacher kariyeri boyunca 77 en hızlı tur atarken, Hamilton 66 en hızlı tur kaydetti. İki isim arasında artık sadece 11 en hızlı tur var.