Hamilton: "Miami F1 pisti şikanı, AVM otoparkında go kart sürmeye benziyor"

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Hamilton, Miami GP'nin ilk gün çalışmalarında büyük bir sorun yaşamasa da birçok pilot yeni pistte bazı sorunlar yaşadılar. Hamilton, pistin son sektöründe yer alan uzun düzlükten önceki viraj dizisinin kendisini pek etkilemediğini söyledi.

14 ve 15. virajları içeren ve köprü altında yer alan şikan, pilotların düzlük öncesinde hata yaparak ardından mücadele edebileceklerini düşünerek tasarlandı.

O bölümün oldukça karmaşık yapısı, pilotların yavaşlarken zorlamak zorunda kalmaları Hamilton'ı pek olumlu etkilemiş gibi durmuyor.

Hamilton, "Şikan haricinde pistte sürüş yapmak oldukça güzel. Orası çok sıkı."

"Bana 6-7 yaşlarındayken go kart ile otomobiller arasında sürüş yaptığım B&Q otoparkını hatırlatıyor."

"Orası gelecekte kaldırabilecekleri bir viraj. Orası kaldırılırsa pist iyileşecektir." dedi.

Hamilton ayrıca pistin tümsekli yapısından da pek mutlu olmadığını söyledi.

Hamilton, "Günümüzde insanların oldukça kolay bir şekilde dümdüz yol yapabildiğini düşündüğümüzde bu çılgınca."

"Çok büyük tümsekler var ve pistin birçok yerinde asfalt başka bir yere bağlanıyor. Bunu gece düzeltip iyileştirebilirler mi bilmiyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak pist hakkında herkes Hamilton gibi olumsuz düşünmüyordu. Haas pilotu Kevin Magnussen, şikan bölgesindeki mücadeleyi sevdiğini söyledi.

Magnussen, "Orası güzel görünüyor. Yüksek hızlı virajlar gibi heyecan verici değil ancak orası çok kör. Orada büyük bordürleri olan bir tepenin üzerinde ve düşük hızda, büyük yön değişikliği yapıyorsunuz."

"Oldukça benzersiz olduğunu söyleyebilirim. Yani bir bakıma güzel. Ancak açıkçası çok yavaş." dedi.

Miami'deki ilk gün çalışmalarında en kilit sorun kirli pist yüzeyiydi. Kirli yüzey nedeniyle yarış çizgisi dışına çıkan pilotların spin atması ya da kaza yapması neredeyse kesindi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu konuda bir iyileşme olmazsa, bunun yarışı olumsuz etkileyeceğinden endişeli.

Perez, "Yarış çizgisi dışında yol tutuşu olmaması nedeniyle aşırı hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu üzücü çünkü bu yüzden yarış çok kötü olabilir."

"Yarış çizgisi dışına çıktığınız anda yol tutuşu olmuyor. Kaçış alanı gibi yol tutuşunun eksik olduğunu hissediyorsunuz. Bu yüzden yarışmak çok zor olacak." dedi.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas da pistin yapısını ve oluşturduğu mücadeleyi sevdiğini, heyecanlı bir yarış olmasını beklediğini söyledi.

Bottas, "Kesinlikle kolay bir pist değil. Yol tutuşu yokken hata yapmak çok kolay. Çok az yarış çizgisinin dışına çıkarsanız, aracın arkasını kaybederseniz, artık kontrolü yakalama şansınız olmuyor."

"12 ve 15. virajlar arasındaki teknik bölümü düzgün bir şekilde almak kolay değil ancak geçiş fırsatları açısından iyi iş çıkarmışlar."

"Uzun düzlükler sayesinde iyi bir yarış göreceğimizi düşünüyorum. Uzun düzlükler öncesinde yavaş virajların olması, yakın takip edebileceğimiz manasına geliyor." dedi.