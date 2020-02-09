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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Schumacher, Hamilton'dan daha zor şartlarda yarıştı"

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Brawn: "Schumacher, Hamilton'dan daha zor şartlarda yarıştı"
Ekleyen:
, Editör
9 Şub 2020 16:17

Lewis Hamilton ve Michael Schumacher F1'de sadece 3 ortak sezon geçirdiler, ancak ikisi de kendi özel zamanlarında harikalar yarattılar. Ve Hamilton, 2020'de efsane Alman sürücünün 7 şampiyonluk rekorunu yakalamak için iyi bir durumdayken, F1 motor sporları direktörü Ross Brawn geçmişinde iki sürücü ile birden çalışma şansı buldu ve iki sürücünün benzerlikleri ve farklılıkları hakkında konuştu.

Brawn iki sürücüyle de kariyerinin bir bölümünde çalışma şansı yakaladı, Schumacher'in 7 şampiyonluğunu kazandığı Benetton (1991-96) ve Ferrari'de (1997-2006) direktör olarak çalıştı, Hamilton ile ise McLaren'den Mercedes'e geçtiği sene olan - aynı zamanda Schumacher yerine geldiği - 2013 senesinde Gümüş Okların Takım Patronu olarak görev yapıyordu.

"İkisi de araçta aşırı yetenekliler ve önemli anlarda beklenmedik bir yerden bunu gösteriyorlar." diyen Brawn ekledi: "Lewis'in yaptığı bazı sıralama turları takımı yorumsuz bıraktı.

"Michael da aynı şekildeydi. Bazen bunları yapabilen sürücüler vardır.

"Lewis... kazandığı tüm şampiyonlukları hak etti. Kendisini doğru takıma götürdü ve doğru takımda, doğru zamanda en üst performansını gösterdi.

"Hata yapmıyor ve çok iyi bir sürücü. Performansı fevkalade. Lewis'in şansa kazandığı bir durum yok. O kazanıyor çünkü çok iyi bir iş yapıyor ve hakkını vermelisiniz."

2020'de Schumacher'in 7 şampiyonluğuna erişmesinin yanında Hamilton, Alman pilotun 91 olan galibiyet rekorunu da kırabilir, bu pek çok ismin hiçbir zaman kırılamayacağını düşündüğü bir rekordu. Ancak Brawn iki Şampiyonu arasında olan bir temel yaklaşımı şu şekilde anlattı:

"İki sürücü farklı zamanlarda, farklı rekabetlerin içindelerdi, farklı tip arabalardalardı ve tamamen farklı kişiliklere sahiplerdi. Çok farklı kişilik özelliklerine sahipler.

"Lewis inanılmaz bir profesyonelliğe sahip, kendini işine adamış biri ancak Michael aracın detaylarına yoğunlaşan  biriydi, bu Lewis'in ihtiyacı olmayan bir şeydi."

"Şu anda bir sürücü araçtan iniyor ve mühendisi, onun aracının tüm virajlardaki karakteristiğini ve hissiyatını analiz ediyor. Bu yüzden sürücünün bir şey söylemesine gerek kalmıyor.

"Michael'la ilk kez çalıştığımda viraj numaralarının olduğu bir kağıdımız vardı ve o nerelerde arkadan kayma, nerelerde önden kayma yaşadığını aktarırdı, daha sonrasında da bunu analiz ederdik. Şu anda ise sürücü radyosunu açar açmaz onun analizine sahipler.

"Bu yüzden sürücülerin istekleri ve gereksinimleri şu an çok farklı. Michael, Lewis'in ihtiyacı olmayan bu yoğunluğa ve araca bağlılığa sahipti, bu yüzden bunların gerekli olmadığı bir dönemde nasıl tepki vereceğini hiç bilmiyorum."

  Schumacher Hamilton
Pol Pozisyonu 68 88
Yarış galibiyeti 91 84
Şampiyonluk 7 6
En hızlı tur 77 47
Hat-trick (Pol, galibiyet ve en hızlı tur) 22 15
Podyum 155 151
Ön sıra başlangıcı 116 145
Puan kazanılan yarış sayısı 221 213
Liderlikte geçilen tur sayısı 5.111

4.486

 
İlk 10'da yarış bitirme 226

216
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Michael Schumacher Şimdi al
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Avustralya GP

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