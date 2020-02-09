Brawn: "Schumacher, Hamilton'dan daha zor şartlarda yarıştı"

Brawn iki sürücüyle de kariyerinin bir bölümünde çalışma şansı yakaladı, Schumacher'in 7 şampiyonluğunu kazandığı Benetton (1991-96) ve Ferrari'de (1997-2006) direktör olarak çalıştı, Hamilton ile ise McLaren'den Mercedes'e geçtiği sene olan - aynı zamanda Schumacher yerine geldiği - 2013 senesinde Gümüş Okların Takım Patronu olarak görev yapıyordu.

"İkisi de araçta aşırı yetenekliler ve önemli anlarda beklenmedik bir yerden bunu gösteriyorlar." diyen Brawn ekledi: "Lewis'in yaptığı bazı sıralama turları takımı yorumsuz bıraktı.

"Michael da aynı şekildeydi. Bazen bunları yapabilen sürücüler vardır.

"Lewis... kazandığı tüm şampiyonlukları hak etti. Kendisini doğru takıma götürdü ve doğru takımda, doğru zamanda en üst performansını gösterdi.

"Hata yapmıyor ve çok iyi bir sürücü. Performansı fevkalade. Lewis'in şansa kazandığı bir durum yok. O kazanıyor çünkü çok iyi bir iş yapıyor ve hakkını vermelisiniz."

2020'de Schumacher'in 7 şampiyonluğuna erişmesinin yanında Hamilton, Alman pilotun 91 olan galibiyet rekorunu da kırabilir, bu pek çok ismin hiçbir zaman kırılamayacağını düşündüğü bir rekordu. Ancak Brawn iki Şampiyonu arasında olan bir temel yaklaşımı şu şekilde anlattı:

"İki sürücü farklı zamanlarda, farklı rekabetlerin içindelerdi, farklı tip arabalardalardı ve tamamen farklı kişiliklere sahiplerdi. Çok farklı kişilik özelliklerine sahipler.

"Lewis inanılmaz bir profesyonelliğe sahip, kendini işine adamış biri ancak Michael aracın detaylarına yoğunlaşan biriydi, bu Lewis'in ihtiyacı olmayan bir şeydi."

"Şu anda bir sürücü araçtan iniyor ve mühendisi, onun aracının tüm virajlardaki karakteristiğini ve hissiyatını analiz ediyor. Bu yüzden sürücünün bir şey söylemesine gerek kalmıyor.

"Michael'la ilk kez çalıştığımda viraj numaralarının olduğu bir kağıdımız vardı ve o nerelerde arkadan kayma, nerelerde önden kayma yaşadığını aktarırdı, daha sonrasında da bunu analiz ederdik. Şu anda ise sürücü radyosunu açar açmaz onun analizine sahipler.

"Bu yüzden sürücülerin istekleri ve gereksinimleri şu an çok farklı. Michael, Lewis'in ihtiyacı olmayan bu yoğunluğa ve araca bağlılığa sahipti, bu yüzden bunların gerekli olmadığı bir dönemde nasıl tepki vereceğini hiç bilmiyorum."