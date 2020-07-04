Hamilton, Mercedes'ten yıllık 50 milyon dolar istediğini yalanladı

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail, Lewis Hamilton'ın koronavirüs dönemine rağmen Mercedes'ten zam istediği ve yıllık 50 milyon talep ettiğini yazmıştı.

Bu iddialar daha sonra yüksek sesle konuşulmaya başlandı ve bugün Toto Wolff'un en fazla 25 milyon dolar verebileceği haberleri ortaya çıktı.

Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmamasının da bunun bir işareti olduğu iddia edildi.

Ancak İngiliz pilot, bugün sosyal medya hesaplarından bu iddialara tepki gösterdi.

Altı kez dünya şampiyonu, "Basın sözleşmem ve isteklerim hakkında yazmaya devam ediyor, ancak Toto ile bu konu hakkında henüz konuşmadım bile."

"Herhangi bir istek yok henüz konuşmaya başlamadık bile. Bu yüzden lütfen bu aptalca şeyleri yapmayı bırakın." dedi.