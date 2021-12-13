Hamilton, Mercedes'ten protestoyu geri çekmesini mi istedi?

Yas Marina'da gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen, son turda Lewis Hamilton'ı geride bırakmış ve galibiyete ulaşarak, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Üst üste sekizinci takımlar şampiyonluğunu kazanan Mercedes, yarışın son bölümünde Verstappen'in Hamilton'ı geçmesini sağlayan güvenlik aracı periyodundaki prosedürleri protesto etti.

Bunlardan ilki, Verstappen'in güvenlik aracı arkasında Hamilton'ı geçmesi, diğeri ise güvenlik aracı arkasında Hamilton - Verstappen arasındaki tur yiyen isimlerin, turlarını geri almasıyla ilgiliydi.

Bu iki protesto da FIA tarafından reddedildi. Fakat Mercedes, olayı temyize taşımayı planlıyor ve karara itiraz etme niyetini belirtti. Bu yüzden önlerinde resmi bir itirazda bulunup bulunmayacaklarına karar vermek için yaklaşık 72 saatlik bir süre kaldı.

F1maximaal.nl'nın haberine göre Hamilton, hakemlerle yapılan görüşmeler devam ederken Toto Wolff'la konuştu ve Verstappen/Red Bull'a karşı yaptıkları protestoları geri çekmelerini istedi.

Bu, Red Bull ve Mercedes'in, protesto sonucu açıklanmadan önce, hakemlerle yaptıkları görüşmelerin arasında gerçekleşti.

Fakat Mercedes bu hafta sonuna özel bir avukat getirmişti. İddiaya göre, pek çok kişi tarafından yakından bilinen Paul Harric QC'nin varlığı göz önüne alındığında, Hamilton'ın bu isteği kabul görmedi.

Bu söylentilerden yaklaşık 45 dakika sonra da protestonun reddedildiği duyuruldu.

Şimdi Mercedes'in ne gibi adımlar atacağı bilinmiyor ancak Hamilton, yarış sonunda kapalı parkta verdiği dışında hiçbir röportaja katılmadı. Aynı şekilde Mercedes'te de Valtteri Bottas hariç kimse röportaj vermedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images