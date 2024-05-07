Hamilton: "Mercedes'ten mutsuz olduğum için ayrılmıyorum"

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun başlamasına neredeyse 1 ay kala, 2025 için Ferrari ile anlaştığını duyurmuştu.

Hamilton'ın bu kararı yeni aracı simülatörde test ettikten sonra aldığı iddia edilmiş fakat bu iddialra yalanlanmıştı.

Fakat gerçekten 2024 aracı beklentileri karşılamazken, Ferrari yine ileriye doğru iyi bir adım atmış gibi görünüyor.

CBS'e konuşan Hamilton bu konuda şöyle diyor: “Benim için gerçekten duygusal bir yolculuk oldu çünkü takıma karşı çok büyük bir sevgi besliyorum."

"Mercedes'ten mutsuz olduğum için ayrılmıyorum. İlişki sorunları yüzünden ayrılmıyorum. İyi günde kötü günde hep yanımda oldular. Bu yüzden şu anda kesinlikle garip bir geçiş süreci yaşıyorum.”

“Biz kazanmak için varız. Kazanamadığınız zaman bakış açınız değişmek zorunda kalıyor."

"Bunu kabul etmek de kolay değil. Sadece yarışıyoruz ve nasıl gelişebileceğimizi düşünüyoruz."

"Olmak istediğimiz yere nasıl geri döneceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Üç yıldır 'Tamam, artık yeter, olmamız gereken yere geri dönelim' diyoruz..."