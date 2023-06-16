Hamilton, Mercedes'ten beş senelik sözleşme istiyor!

2013 sezonundan bu yana Mercedes ile yarışan ve takımla altı şampiyonluğa ulaşan Hamilton'ın sözleşmesi bu yılın ardından sona eriyor.

Her ne kadar taraflar anlaşmaya meyilli olsa da birçok detay nedeniyle görüşmeler uzamış vaziyette, bu detaylara yönelik net bir bilgimiz de yok.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre ise Lewis Hamilton, beş sene/250 milyon Euro tutarında bir sözleşme istiyor; bu sözleşme, geleceğini 43 yaşına kadar garanti altına alacak!

Gazetenin ulaştığı bir kaynak, "Lewis beş yıllık bir sözleşme istiyor, kendisine sadece bir yıllık sözleşme önerilirse bunu kabul edeceğini sanmıyorum."

"Tarafların uzlaşmaya varması gerekebilir, çünkü George (Russell) Lewis'in birkaç yıl daha takımda kalması fikrine açık olsa da, uzun vadede takım arkadaşının gölgesinde kalmayı kabul etmeyebilir."

"Ferrari'nin her zaman bir cazibesi vardır ama Lewis muhtemelen sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için tek umudunun olduğu yerde kalmak olduğunu düşünecektir."

"Para ise sıkıntı yaratan bir faktör değil." ifadelerini kullandı.