Hamilton: "Mercedes'ten ayrılmak için doğru zaman geldi"

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılacağını ve yeni sezonda Ferrari'ye katılacağını resmen açıkladı.

Bu, 13 yaşından beri Mercedes'le çalışan Hamilton'ın, kendisi için çok önemli bir sayfayı kapattığı anlamına geliyor.

Hamilton, bugün yaptığı kısa açıklamada neden Mercedes'ten ayrıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Buna karşılık "yeni bir maceraya" atılmak istediğini açıkça belirtti.

Hamilton, "Bu takımla inanılmaz bir 11 yıl geçirdim ve birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum."

"Mercedes 13 yaşımdan beri hayatımın bir parçası oldu. Burası benim büyüdüğüm yer, bu yüzden ayrılık kararı almak şimdiye kadar verdiğim en zor kararlardan biriydi."

"Fakat bu adımı atmak için doğru zaman geldi ve yeni bir mücadeleye atılacağım için heyecanlıyım."

"Desteği için Mercedes'e, özellikle de dostluğu ve liderliği için Toto'ya sonsuza kadar kadar minnettar olacağım."

"Birlikteliğimizi yüksek bir seviyede bitirmek istiyorum. Bu sezon elimden gelen en iyi performansı sergilemeye ve Gümüş Oklarla geçireceğim son yılı unutulmaz kılmaya %100 kararlıyım." diyerek 2024'ü mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak istediğini belirtti.