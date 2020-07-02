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Formula 1 / Son dakika

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

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"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"
Ekleyen:
, Editör
2 Tem 2020 08:15

İngiliz Daily Mail gazetesi Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yeni sözleşme için Mercedes'ten yıllık 50 milyon dolar istediğini yazdı.

Lewis Hamilton, griddeki önemli boş koltukların dolmasına rağmen Mercedes'le henüz sözleşme yenilemedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kontrat görüşmelerinin başladıktan kısa bir süre sonra olumlu sonuçlanacağından şüphesi olmadığını söylemişti.

Ancak İngiliz Daily Mail, Hamilton'ın Mercedes'ten büyük miktarda para talep ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Hamilton, Mercedes ile sözleşmesini yenilemek için yıllık 50 milyon dolar istiyor.

Britanyalı sürücünün sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve yeni anlaşmanın çok yıllık olacağı düşünülüyor.

Mercedes'in yıllık 50 milyon dolarlık bu isteğe ne yanıt vereceği bilinmiyor. Ancak koronavirüs ve ekonomik kriz nedeniyle böyle bir hamle mümkün görünmeyebilir.

Ancak Helmut Marko, bunun farklı şekillerde çözülebileceğini düşünüyor.

Mercedes'in kriz döneminde Hamilton için daha fazla para ödemeye isteksiz olacağını söyleyen Marko, "O zaman başkası ödeyecek."

"Petronas takıma biraz daha az para gönderecek ve bunun yerine Hamilton'a ödeme yapacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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