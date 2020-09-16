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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"

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Hamilton: "Mercedes'te kalmak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in altı kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, gelecek yıl Mercedes'te yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı.

2013 yılında Mercedes'e katılan ve 2014'ten bu yana beş dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton, tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotu Michael Schumacher'i yakalamak üzere.

Ancak Mercedes ve Hamilton, 2020 sezonunun sonunda bitecek olan kontratı henüz yenilemediler.

Hamilton'ın emekli olabileceği yönünde iddialar bulunsa da, Hamilton Mercedes'te kalmak istediğini açıkladı.

Sky İtalya'ya konuşan altı kez dünya şampiyonu, “Gelecek yıl Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olacak mıyım? Bunu zaman gösterecek. Mercedes'te kalmak istiyorum. Takımla çalışma şeklimizi seviyorum. Toto Wolff ile birlikte sponsorları çekmeye ve Mercedes markasını daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Ama geleceğim hiçbir şekilde Wolff'a bağlı değil. Benim ve kariyerim için neyin en iyi olduğunu kendim anlamalıyım."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, settles into his seat

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, settles into his seat

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu yıl inanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Öncekilerden tamamen farklı. İlk önce Avustralya Grand Prix'sine hazırlanıyorduk ve ardından netliğin olmadığı uzun bir ara başladı."

"Tribünlerdeki seyircileri özlüyorum, onlar olmadan Grand Prix'deki atmosfer çok farklı ve bundan hoşlanmıyorum. Özellikle Monza'da tribünlerindeki taraftarları özlüyorum. Yarıştan hemen sonra genellikle podyum altında toplanıyorlar."

"Yarış hafta sonlarında taraftarlar beni her zaman motive etti ve onlardan ilham aldım. Onlarla iletişim kurmayı seviyorum. Ancak bu yıl hepimiz kapalı bir alandayız ve sınırlı sayıda insanla iletişim kuruyoruz."

"Tüm bu duruma uyum sağlamak zorundayım çünkü bu yıl şampiyonluğu kazanmak istiyorum." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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