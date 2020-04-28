Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici"
Ekleyen:
, Editör
28 Nis 2020 08:35

Mercedes F1'in altı kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'nin aksine Mercedes'in daha uzun vadeli ve hatta ömür boyu sürebilecek bir ortaklık olduğunu söyleyerek Alman ekipte kalacağını işaret etti.

McLaren'da Ron Dennis'in baskısı altında yarışan Lewis Hamilton, Mercedes'te daha fazla özgürlüğe sahipti ve başta moda olmak üzere pek çok ilgi alanına odaklanabildi.

Ancak Hamilton, Mercedes kariyeri boyunca özel hayatını hiç piste yansıtmadı ve 2014'ten bu yana beş şampiyonluk elde etti.

Ek olarak Hamilton, Tommy Hilfigher başta olmak üzere pek çok sponsoru da takıma çekmeyi başardı.

Hamilton, kendisine verilen bu özgürlüğün, performansındaki temel faktör olduğunu ve yeni anlaşmasında bunun kilit faktör olacağını söyledi.

Sky'a konuşan Hamilton, "Mercedes'e katıldığımda, Tommy Hilfiger ile olan ortaklığım gibi şeyler yapabilmek adına kapılar açtım. Eğer daha önce bu tartışmaları yapmasaydık, Tommy takımımızın bir parçası olmazdı ve yaptığım tüm bu harika şeyleri yapamazdım."

"Bu yüzden [yeni anlaşmada] bunları mümkün kılan küçük şeyleri yerine getirmemiz gerekiyor. Ancak bunu birincil hedefimiz olan dünya şampiyonluğunu kazanma hedefinden uzaklaşmadan yapmalıyız."

"Hayatınız her yıl hareket ediyor ve sürekli değişiyor. Önünüzdeki beş yıl için planınız her zaman farklıdır. Açıkçası bu sporda, potansiyel olarak son dönemimi geçiriyorum ve elbette finansal olarak olanaklarınızı en üst seviyeye çıkarabilmek istiyorsunuz. Ama bu daha çok sonuçlarıyla ilgili. Çıktığımız yolculuk, nereye gittiğimiz ve diğer şeyler bunu tamamlıyor."

Hamilton, tüm bunları mümkün kılan ismin Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff olduğunun altını çizdi.

"Toto Wolff bence, pek çok konuda genel olarak son derece dar görüşlü olan diğer yöneticilerden çok daha farklı. Belki başka hiç kimse mesela Tommy ile olan anlaşmama izin vermedi. Ancak bu, hiçbir markamızın çıkarlarıyla çelişmiyor."

"Bu, bizim gelişmemize yardım etti. Biraz renk getirdik. Öncesinde siyah ve beyaz bir takımdık. Ama şimdi takım gömleklerinde, geçmişte Mercedes'in tarzı olmayan renkler var."

"Ancak Mercedes daha esnek ve çekici bir marka haline gelmeye başlıyor. Bence bu, sadece hepimize yardım eden bir şey oldu."

"Toto ile tıpkı bir mıknatıs gibiydik. Birbirimizi hep ittik. Takımda yaptıklarını yapabilmesi için Toto'ya ihtiyacım vardı. Onun da benim araç içerisinde yaptığım şeyi yapmama ihtiyacı vardı. Kişiliklerimiz çok benziyor. İkimiz de inatçıyız. Hayattaki hedefim kazanmak ve etrafımda bunu başarabileceğim insanları görmek istiyorum ve Toto bunu yapıyor."

"İletişim gerçekten çok önemli. Günümüzde bir sorun olduğu anda, telefon açtığımızı hemen bunu çözdüğümüzü görüyoruz."

"Bazen Toto'nun düştüğünü fark ediyorum ve onu kaldırmaya çalışıyorum. Bazen de tam tersi oluyor. Takım arkadaşları tam olarak böyle yapar."

Toto Wolff ise şunları ekledi: "Temelde aramızda büyük bir güven var. Lewis'e ihtiyacım var. Takımın Lewis'e ihtiyacı var ve Lewis'in de takıma ihtiyacı var."

Hamilton, Ferrari'nin kendisi için kısa vadeli bir seçenek olduğunu, ancak Mercedes'le emekli olduktan sonra bile çalışmaya devam edebileceğini belirtti.

"Mercedes'le birbirimize temel olarak hedeflerimizin ne olduğunu, amaçlarımızın ne olduğunu ve kendi bağlılıklarımızı anlattık. Bu yüzden acele etmemiz gerektiğini hissetmiyorum."

Hamilton, Ferrari ile kazanmaya çalışma fikrinden hoşlanıp hoşlanmadığı sorusuna, "Bence bu, kısa vadeli bir şey gibi. Ferrari ile çalışan diğer tüm sürücülere bakarsanız... Elbette bu açıkça inanılmaz bir takım ve araç gerçekten güzel bir kırmızıya sahip. Kaskımda da kırmızı var. Kırmızı bir tutku, sevgi ya da söylemek istediğin herhangi bir şeyin rengi."

"Ama Mercedes'in tüm sürücüleri için yaptığı şeye bakarsanız, hatta Sir Stirling Moss bile hâlâ takımın bir parçasıydı. Onlar bunu onurlandırıyor ve bu mirasın bir parçası oluyorsunuz, hayat boyut sürecek bir ortaklık oluyor ve bu süper çekici." yanıtını verdi.

Alakalı video

Sonraki haber
İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'

Önceki haber

İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
59 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
05:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
09:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
09:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
09:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Liuzzi: "Bütçe sınırında çatışma olması normal"

1s
2
Formula 1

"Ferrari veto hakkını koruyacak"

2s
3
Formula 1

Alonso'nun Schumacher'e ustalık dersi verdiği yarış: 2005 San Marino GP

4
Formula 1

Alonso, Renault'ya gitmeden önce Ferrari ile görüşmüş

5
Formula 1

Domenicali: "Binotto ilk yılında iyi bir iş yaptı"

1s

Son Videolar

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'
F1

İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'

Liuzzi: "Bütçe sınırında çatışma olması normal"
F1

Liuzzi: "Bütçe sınırında çatışma olması normal"

Domenicali: "Binotto ilk yılında iyi bir iş yaptı"
F1

Domenicali: "Binotto ilk yılında iyi bir iş yaptı"

"Ferrari veto hakkını koruyacak"
F1

"Ferrari veto hakkını koruyacak"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.