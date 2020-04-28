Hamilton: "Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici"

McLaren'da Ron Dennis'in baskısı altında yarışan Lewis Hamilton, Mercedes'te daha fazla özgürlüğe sahipti ve başta moda olmak üzere pek çok ilgi alanına odaklanabildi.

Ancak Hamilton, Mercedes kariyeri boyunca özel hayatını hiç piste yansıtmadı ve 2014'ten bu yana beş şampiyonluk elde etti.

Ek olarak Hamilton, Tommy Hilfigher başta olmak üzere pek çok sponsoru da takıma çekmeyi başardı.

Hamilton, kendisine verilen bu özgürlüğün, performansındaki temel faktör olduğunu ve yeni anlaşmasında bunun kilit faktör olacağını söyledi.

Sky'a konuşan Hamilton, "Mercedes'e katıldığımda, Tommy Hilfiger ile olan ortaklığım gibi şeyler yapabilmek adına kapılar açtım. Eğer daha önce bu tartışmaları yapmasaydık, Tommy takımımızın bir parçası olmazdı ve yaptığım tüm bu harika şeyleri yapamazdım."

"Bu yüzden [yeni anlaşmada] bunları mümkün kılan küçük şeyleri yerine getirmemiz gerekiyor. Ancak bunu birincil hedefimiz olan dünya şampiyonluğunu kazanma hedefinden uzaklaşmadan yapmalıyız."

"Hayatınız her yıl hareket ediyor ve sürekli değişiyor. Önünüzdeki beş yıl için planınız her zaman farklıdır. Açıkçası bu sporda, potansiyel olarak son dönemimi geçiriyorum ve elbette finansal olarak olanaklarınızı en üst seviyeye çıkarabilmek istiyorsunuz. Ama bu daha çok sonuçlarıyla ilgili. Çıktığımız yolculuk, nereye gittiğimiz ve diğer şeyler bunu tamamlıyor."

Hamilton, tüm bunları mümkün kılan ismin Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff olduğunun altını çizdi.

"Toto Wolff bence, pek çok konuda genel olarak son derece dar görüşlü olan diğer yöneticilerden çok daha farklı. Belki başka hiç kimse mesela Tommy ile olan anlaşmama izin vermedi. Ancak bu, hiçbir markamızın çıkarlarıyla çelişmiyor."

"Bu, bizim gelişmemize yardım etti. Biraz renk getirdik. Öncesinde siyah ve beyaz bir takımdık. Ama şimdi takım gömleklerinde, geçmişte Mercedes'in tarzı olmayan renkler var."

"Ancak Mercedes daha esnek ve çekici bir marka haline gelmeye başlıyor. Bence bu, sadece hepimize yardım eden bir şey oldu."

"Toto ile tıpkı bir mıknatıs gibiydik. Birbirimizi hep ittik. Takımda yaptıklarını yapabilmesi için Toto'ya ihtiyacım vardı. Onun da benim araç içerisinde yaptığım şeyi yapmama ihtiyacı vardı. Kişiliklerimiz çok benziyor. İkimiz de inatçıyız. Hayattaki hedefim kazanmak ve etrafımda bunu başarabileceğim insanları görmek istiyorum ve Toto bunu yapıyor."

"İletişim gerçekten çok önemli. Günümüzde bir sorun olduğu anda, telefon açtığımızı hemen bunu çözdüğümüzü görüyoruz."

"Bazen Toto'nun düştüğünü fark ediyorum ve onu kaldırmaya çalışıyorum. Bazen de tam tersi oluyor. Takım arkadaşları tam olarak böyle yapar."

Toto Wolff ise şunları ekledi: "Temelde aramızda büyük bir güven var. Lewis'e ihtiyacım var. Takımın Lewis'e ihtiyacı var ve Lewis'in de takıma ihtiyacı var."

Hamilton, Ferrari'nin kendisi için kısa vadeli bir seçenek olduğunu, ancak Mercedes'le emekli olduktan sonra bile çalışmaya devam edebileceğini belirtti.

"Mercedes'le birbirimize temel olarak hedeflerimizin ne olduğunu, amaçlarımızın ne olduğunu ve kendi bağlılıklarımızı anlattık. Bu yüzden acele etmemiz gerektiğini hissetmiyorum."

Hamilton, Ferrari ile kazanmaya çalışma fikrinden hoşlanıp hoşlanmadığı sorusuna, "Bence bu, kısa vadeli bir şey gibi. Ferrari ile çalışan diğer tüm sürücülere bakarsanız... Elbette bu açıkça inanılmaz bir takım ve araç gerçekten güzel bir kırmızıya sahip. Kaskımda da kırmızı var. Kırmızı bir tutku, sevgi ya da söylemek istediğin herhangi bir şeyin rengi."

"Ama Mercedes'in tüm sürücüleri için yaptığı şeye bakarsanız, hatta Sir Stirling Moss bile hâlâ takımın bir parçasıydı. Onlar bunu onurlandırıyor ve bu mirasın bir parçası oluyorsunuz, hayat boyut sürecek bir ortaklık oluyor ve bu süper çekici." yanıtını verdi.

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