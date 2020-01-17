Hamilton, Mercedes'le iki yıllık yeni anlaşmaya yakın!

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor ve ismi ciddi şekilde Ferrari ile anılıyor.

Hatta söylentiler bir adım öteye geçti ve Ferrari Başkanı John Elkann'ın, Hamilton'la baş başa iki ayrı görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ancak o günden bu yana Red Bull, Max Verstappen'le, Ferrari ise Charles Leclerc'le yeni sözleşme imzaladı.

Ferrari'de şimdilik boş bir koltuk var ancak İtalyan ekibin planlarını Leclerc'e yönelik yaptığı görülebiliyor.

Şimdi ise İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Hamilton'ın Mercedes'le yeni anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia etti. Bu gazete, daha önce Elkann ile Hamilton arasındaki görüşmeleri ortaya çıkaran gazeteydi.

Haberde, "Lewis Hamilton, sözleşme yenileme konusunda Mercedes'le görüşüyor. 2022 sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak anlaşma görüşmeleri, ileri bir düzeyde. Anlaşma sayesinde Hamilton yıllık 45 milyon euro kazanacak." dedi.

Bu, Hamilton'ın 2021 ve 2022 yıllarında takımda kalacağı anlamına geliyor. İngiliz pilot, iki yılda 90 milyon euro kazanacak.

İngiliz pilot geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "çok mutlu olduğuna dair" bir kısa bir açıklama yapmıştı.

Çeviri: İnci Beğen