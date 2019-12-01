Hamilton: "Mercedes'le gurur duyuyorum, çok minnettarım"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, yarış boyunca hiç mücadele görmeden damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sezonu 11 yarış zaferiyle kapatmış oldu.

Hamilton, "Kesinlikle gururluyum ancak aynı zamanda bu inanılmaz takıma, sene boyunca zorlayan Mercedes'teki herkese çok minnettarım."

"Şampiyonayı öncesinde kazanmamıza rağmen, sezon sonunda bu kadar güçlü olacağımızı kim hayal ederdi? Ben başımızı eğmemizi ve gelecek sene için daha fazla şey öğrenip öğrenemeyeceğimizi, bu güzel ve sanat eserine dönüştürdükleri araçtan daha fazlasını alıp alamayacağımızı görmek istedim."

"Aynı zamanda tüm LH ekibine minnettarım. Tüm dünyada 21 farklı ülkeye gittim. Sürekli olarak bana ilham veren, mesajlar göndererek yükselmemi sağlayan herkesi görmeye gidiyorum. Burada ve evlerinde olup beni destekleyen herkese büyük teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteklediğiniz için teşekkürler. Bugün çok mutlu hissediyorum." dedi.

Hamilton, Abu Dhabi'de podyumu sporun en genç isimlerinden olan Max Verstappen ve Charles Leclerc ile paylaştı.

Bu isimler için Hamilton, "Bu isimlerle birlikte çok fazla genç geliyor. Gride bakarsanız 7 ve 8. sıradan itibaren süper gençler var. Bu açıdan çok büyük genç isimlerin gelmesinden gururluyum. Bu çocuklar olağanüstü iş başarıyorlar ve gelecekte onlarla daha yakın mücadeleler etme konusunda umutluyum. Umarım gelecek sene daha yakın olur." dedi.