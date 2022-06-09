Hamilton, Mercedes'le bağlarını koparmayı düşünmüyor

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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2013 yılında Mercedes fabrika takımına katıldı ve o günden bu yana Alman üreticiyle çalışıyor.

Ayrıca bunun öncesinde de McLaren'da yarışan Hamilton, İngiliz ekibin motor partneri olduğu için Alman üreticiyle bağlarını korumuştu.

Hamilton şu anda istatistiksel anlamda F1'in en başarılı ismi konumunda ve kazandığı şampiyonlukların altısını Mercedes takımıyla aldı.

2023 sonuna kadar Mercedes'le kontratı bulunan Hamilton, bu yıl şampiyonluk savaşı veremiyor fakat Alman üreticiden ayrılmayı da düşünmüyor.

İngiliz pilot, "Mercedes'in bir parçası olduğunuzda ömür boyu bu ailenin bir parçası olursunuz."

"Sir Stirling Moss'la olanlara bir bakın. Mercedes hep sizinle ilgileniyor."

"Bu gerçekten olabilecek en özel şey ve bu yüzden her zaman bir Mercedes sürücüsü olacağım." dedi.

Hamilton'ın adı geçmişte sık sık Ferrari ile anılsa da, taraflar hiçbir zaman anlaşma noktasına gelmediler.