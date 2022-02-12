Hamilton, Mercedes'in yeni araç lansmanına katılacak

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Hamilton'ın Formula 1'deki geleceği, Max Verstappen'in şampiyonluğuyla sonuçlanan Abu Dhabi'deki olayların ardından tartışma konusu olmuştu.

Yarışın ardından Hamilton, "gelecek yıl neler olacağını göreceğiz" açıklamasını yapmış ve devam edeceğinin sinyalini vermişti. Ancak Toto Wolff, İngiliz sürücünün gride döneceğinin garantisi olmadığını söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Hamilton sonrasında uzun bir süre boyunca sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmadı. Fakat yaklaşık iki hafta önce bu sessizliğini bozdu ve sosyal medya paylaşımıyla "geri döndüğünü" belirtti.

İngiliz pilot, geçtiğimiz günlerde Mercedes'in fabrikasına gelerek 2022 hazırlıklarına hız verdi. Fabrikada simülatör çalışması yapan Hamilton, takımla toplantılar gerçekleştirdi ve yeni W13 için koltuk ayarı yaptırdı.

Mercedes, cuma günü yaptığı açıklama ile Hamilton'ın 2022 F1 aracı W13'ün 18 Şubat'ta yapılacak lansmanında yer alacağını doğruladı.

Açıklamada Hamilton ve George Russell'dan "2022 pilotlarımız" şeklinde bahsedildi ve bu da Mercedes'in mevcut sürücüleriyle devam edeceğini gösteriyor.

Lansman etkinliği 18 Şubat Cuma günü TSi 12:00'de gerçekleştirilecek ve Mercedes'in YouTube, Facebook ve Twitter kanallarından canlı yayınlanacak.

Açıklamada ayrıca, "18 Şubat Cuma günü, bu yeni çağın ilk aracı olan Mercedes-AMG F1 W13 E Performance'ı resmi olarak tanıtacağız. Yeni aracımız, sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacak olan, dijital bir lansman etkinliğiyle tanıtılacak." denildi.

Etkinlikte Mercedes patronu Toto Wolff da hazır bulunacak. Ayrıca teknik direktör Mike Elliott ve güç ünitesi departmanının başında yer alan Hywel Thomas ayrıntılı açıklamalarda bulunacak.