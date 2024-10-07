Hamilton, Mercedes'in yaz arasından sonra düşen formunun arkasındaki nedeni açıkladı
Lewis Hamilton, Mercedes'in yaz arasından sonra rekabet gücündeki düşüşün, Formula 1 rakiplerinin getirdiği daha iyi güncellemelerden kaynaklandığını öne sürdü.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Mercedes, sezon ortası kapanışına, son dört yarışta üç zafer içeren umut verici bir ivme ile girdi.
George Russell Mercedes'in uzun süren hasretine Avusturya'da son verirken, Hamilton Silverstone'da kendi topraklarında duygusal bir galibiyet aldı ve ardından Belçika'da da zafere ulaştı.
Ancak Mercedes, sezon yeniden başladığından beri zorlanıyor ve Russell'ın Bakü'deki şanslı podyumu, takımın son beş yarışta ilk üçte bitirdiği tek yarış olarak kaldı.
Alman markasının gerilemesi, revize edilmiş taban tasarımının beklenmedik sonuçlar doğurması nedeniyle oluşan gelişim aksaklığına bağlanıyor.
Mercedes'in yeni parçalardan vazgeçmek zorunda kalması, hem Ferrari hem de McLaren'ın sıralamada öne geçmek için önemli güncelleme paketleri eklemesiyle aynı zamana denk geldi.
Hamilton son yarışlarda W15'in davranışının değiştiğini reddetti ve bunun yerine güncellemelerle daha fazla performans elde etmenin Mercedes'in sorumluluğunda olduğunu belirtti.
Mercedes'in 2024 aracına aradan bu yana ne olduğu sorulduğunda Hamilton, Singapur'da medyaya şunları söyledi: “Değiştiğini sanmıyorum.”
“Diğerlerinin kazandığını düşünüyorum. Spa'ya bir güncelleme getirdik ama sonra onu kullanmadık.
“Ve sanırım Zandvoort'tan Monza'ya kadar diğer takımlar, özellikle Ferrari ve sanırım McLaren, daha fazla güncelleme getirdi.”
“Bizimkiler ise birkaç yarış içinde gelecek.”
“McLaren’ın hızlı gelişen bir takım olduğunu düşünüyorum, özellikle de etkileyici arka kanatlarına bakarsanız…”
“Sadece bekleyip görmemiz ve elimizdekilerle en iyisini yapmamız gerekiyor.”
Hamilton Austin'e dönmekten memnun
Mercedes, Birleşik Devletler Grand Prix'sinde sezon yeniden başladığında kendisini yeniden zirve yarışına sokmasını umduğu gelişmelere hazırlanıyor.
Circuit of the Americas'ın 2012'de F1 takvimine girmesinden bu yana Hamilton, Teksas'taki pistte beş kez kazanarak muhteşem bir rekora imza attı.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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