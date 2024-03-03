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Formula 1 Bahreyn GP

Hamilton, Mercedes'in "üçüncü en hızlı takım" olduğunu düşünüyor

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geride kaldığı Bahreyn yarışının ardından Alman üreticinin üçüncü en hızlı takım olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta beklenenin çok altında kaldı ve üçüncü en hızlı takım görüntüsü çizdi.

Hamilton yarış içerisinde bir dizi problemle de boğuşmak durumunda kaldı.

Neler yaşandığı sorusuna Hamilton, "Bir süreliğine bataryam bitmiş gibiydi, bu yüzden düzlüklerde yavaş kalıyordum."

"O süreçte McLaren'lara karşı çok fazla zaman kaybettim. Birkaç tur boyunca bunu düzeltmeye çalıştım ve yaklaşık 10 tur sürdü."

"Bu yüzden birçok saniye kaybettim."

"Bu sorunu çözer çözmez geri dönmeye ve arayı kapatmaya çalıştım. Sonra frenlerde biraz aşırı ısınma oldu."

"Aslında sonlara sonlara doğru farkı kapatmaya başladım. Fakat aradaki fark o kadar büyüktü ki, yarışın başında o kadar çok zaman kaybettim ki ne yazık ki mücadelenin dışında kaldım."

"Bugün sahip olduğum ayar da harika değildi. McLaren'lara çok yakındık fakat daha iyi sıralama turları geçirseydim, sorunlara rağmen bugünü rahatlıkla beşinci bitirebilirdim, yani bunu çıkarırsak, muhtemelen Ferrari'nin çok gerisinde kalmazdım."

"Şu anda en hızlı üçüncü tarafız."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayağını gazdan güç ünitesi sorunları mı yoksa fren yüzünden mi erken çektiği sorusuna Hamilton, "Fren sıcaklığı yüzünden."

"Bugünün nasıl olacağını bilmiyorduk ama kesinlikle planladığımızdan daha kötüydü." cevabını verdi.

Hamilton ayrıca kırık bir koltukla da boğuştu

"Koltuğum hareket etmeye başladı. Çıt etti ve sol taraf düştü. Ardından fren bölgelerinde hareket ediyordu. Harika değildi."

Moralinin bozuk olup olmadığı sorusuna Hamilton, "İyi hissediyorum. Moralim bozuk değil."

"Sadece ortalama bir yarıştı. Sanırım geri dönüp Red Bull'ların zamanlarını gördüğümde bu da beni etkileyecek çünkü bir süreliğine her şeyi onlar kazanacak gibi duruyor."

"Fakat son birkaç yıldır pek çok sorun yaşadık. Bu sorunların ne olduğunu anlamak için çok çaba harcadık, oysa şimdi gelişebileceğimiz iyi bir temelimiz var. Sorunları anlamaya çalışmak gibi bir derdimiz yok."

"Yani şimdi bundan sonrası bir inşa süreci gibi olacak. Bu açıdan harika bir ekibe sahibiz." cevabını verdi.

Hamilton, gelişmeleri gereken çok şey  olduğu görüşünde.

"Yarış zor geçti, mücadele yoğundu ve lastiklerin aşınması yüksekti. Geliştirmemiz gereken pek çok alan var. Ayrıca Red Bull'dan düşündüğümüzden daha uzaktaydık."

"Aracın dayanıklılığından memnunum ama onu kullanmak kolay değildi. Aracı hazırlarken planladığımız her şeyi yaptık ama yeterince hızlı değil."

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