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Formula 1

Hamilton: "Mercedes'in tutarsız formu 'golf oynamaya' benziyor"

Lewis Hamilton Mercedes'in son üç yıldır yaşadığı tutarsızlıktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve bu durumu golf oynamaya benzetti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Glenn Dunbar

2022 sezonundan önce Mercedes üst üste sekiz dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Ancak takım, yeni zemin etkili düzenlemelerle başa çıkamadı ve o zamandan beri şampiyonluk mücadelesinde yer alamadılar. 

Bu süre zarfında Lewis Hamilton'ın hoşnutsuzluğu belirgin hale geldi ve yedi kez dünya şampiyonu pilot hayal kırıklığını birçok kez dile getirdi.

Kısa bir süre önce Formula 1 medyası tarafından kullandığı araç nedeniyle hayatının zorlaşıp zorlaşmadığı sorulduğunda Britanyalı pilot şu yanıtı verdi: "Son üç yıldır, evet!"

"Bu yeni kuralların herkes için hayatı zorlaştırdığını söyleyebilirim."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes'in şu anda yaşadığı tutarsızlıklara değinerek bunu golf oynamaya benzetti.

Hamilton bu durumu, "Bu biraz golf oynamaya benziyor. Başlangıçta iyi bir vuruş yaparsınız ve bu sizi oyunda tutar, ama geri kalan tüm atışlar gerçekten kötüdür!"

"Bazı hafta sonları çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz ama ne yazık ki olmuyoruz, bazı hafta sonları da başından beri performansımız yerinde oluyor ve yarışı kazanıyoruz; bu da modumuzu yükseltiyor."

"Çok sinir bozucu olabiliyor ama yine de bunu sevdiğimiz için devam ediyoruz. Silverstone ya da Spa'da yaşadığımız o hissi tekrar arıyoruz." diyerek açıkladı.

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