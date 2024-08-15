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Formula 1

Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Eski F1 pilotu ve F1 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye götürebileceği teknik bilgiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in cockpit

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in cockpit

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Damon Hill, Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye götürebileceği bilgi birikiminin sınırlı olacağı konusunda ısrar ediyor.

Hamilton bu yılın başında, 2025 sezonu için Ferrari'ye katılmak üzere bir anlaşma imzaladı ve burada tüm zamanların rekorunu kırarak sekizinci F1 şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Hamilton, yaz tatilinden önceki üç yarışta iki zafer kazanarak, üç yıl aradan sonra ilk kez yarış kazanmaya başladı.

Mercedes'in yeniden yükselişe geçmesi, Hamilton'a yeniden enerji verdi ancak takımda geçirdiği son aylarda bu onun için daha zorlayıcı olabilir.

Eski F1 şampiyonu Hill, F1 Nation podcast'ine,

“Hamilton gelecek yıl ne olacağıyla ilgili konuşmalardan dışlanmak zorunda. Ferrari'ye takımdaki içgörülerini götürmesini istemiyorlar.”

“Bu nedenle ona daha az bilgi verilebilir. Ancak Mercedes onurlu bir takım ve Toto Wolff onurlu bir insan. Takım içinde adil bir şekilde muamele görecektir.”

“Ancak birisi ayrıldığında verilebilecek bilgiler sınırlıdır.”

“Takımdan ayrıldığında izne çıkmak zorunda olan bir teknik eleman gibi değil. Sürücüler ilk günden itibaren başka bir takıma geçebilirler.”

Damon Hill ve Pole: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Damon Hill ve Pole: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Sürücüler, tüm teknik bilgilere sahip değildir, belki de anlamayabilirler bile!”

“Çok karmaşık teknik şeyleri anlamak gerekir ve bunu çok az sürücü yapabilir. Sadece genel olarak takımın ne yönde olduğunu bilirsiniz.”

“Lewis, Ferrari'ye gidip 'Ön kanadımızı değiştirdik ve şu sonuçları elde ettik' diyebilir.”

“Bunu onlara söyleyebilir ama muhtemelen zaten biliyorlardır. Herkes diğer takımları şahin gibi izliyor. Hiçbir şey gözden kaçmıyor.”

“Kapağın altında ne olduğunu ya da güç ünitesinde neler döndüğünü göremezsiniz. Kaputun altında neler olup bittiğini asla anlayamazsınız. Bir sürücü olarak götürebileceğiniz şeyler sınırlıdır." dedi.

Hamilton geçen ay henüz hiçbir toplantıdan dışlanmadığını söylemişti.

Ancak yılın ilerleyen zamanlarında Mercedes ile olan parlak dönemi sona ereceğinden takımın 2025 planlarını onsuz tartışmak zorunda kalabileceğini kabul etti.

Hamilton, “Eğer ‘bu toplantıda olmamanı tercih ederiz’ dedikleri bir nokta olursa, bu benim için hiç sorun değil” dedi.

Şu anda Mercedes, Hamilton'ın bir sonraki takımı Ferrari'den çok daha rekabetçi bir araca sahip.

Mercedes bu yıl ikisi Hamilton, biri de George Russell aracılığıyla olmak üzere üç yarış kazandı.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise sezon başında birer yarış kazandı.

George Russell, Mercedes F1 W15, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrive in Parc Ferme

George Russell, Mercedes F1 W15, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrive in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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