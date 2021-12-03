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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Hamilton: "Mercedes'in tek tur performansı üzerinde 'yapması gereken işler' var"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde cuma gününü lider tamamlamasına rağmen tek tur performansı üzerinde yapmaları gereken işler olduğunu dile getirdi.

Hamilton: "Mercedes'in tek tur performansı üzerinde 'yapması gereken işler' var"

Hamilton, Cidde'de gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da en hızlı isim olmayı başardı. Fakat ikinci seansta takım arkadaşı Valtteri Bottas ve AlphaTauri'den Pierre Gasly, ona 0.1 saniyeden daha yakındı.

Şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen, ilk seansta Hamilton'ın hemen gerisinde ikinci olurken, ikinci seansta Hamilton'dan yaklaşık 0.2 saniye daha yavaştı. 

Cuma gününe iyi başlayıp, en iyi zamanları yapmasına rağmen Hamilton, tek tur performansını geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Yedi kez dünya şampiyonu, uzun sürüşlerde ise araçtan memnun olduğunu ekledi.

Hamilton Cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Diğerlerine kıyasla tek turda yeterince hızlı değiliz, ancak uzun sürüşler çok da kötü görünmüyor."

"İki seans arasında bazı değişiklikler yaptık ve açıkçası hangi ayarda kalmak istediğimden pek emin değilim."

"Bu gece çalışacağız ve yarın doğru ayarları yaptığımızdan emin olmak için fabrikadaki çocuklarla birlikte hareket edeceğiz. Kesinlikle kötü bir noktada değiliz."

"Bana göre, az önce de söylediğim gibi onlar [Red Bull] oldukça hızlılar, bu yüzden yapacak biraz işimiz var." dedi.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi  Andrew Shovlin, takımın tek tur sorununun, lastikle alakalı olduğunu ve Pirelli'nin bu hafta sonuna getirdiği en yumuşak lastikten, mümkün olan en iyi şekilde faydalanmaları gerektiğini dile getirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Shovlin, Sky'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Aracın yarış performansından memnunuz. Tek tur performansında ise bu sabah öğleden sonraya kıyasla daha mutluyduk. Lastiklerden ve özellikle de yumuşak lastikten, istediğimiz yol tutuşu yakalamakta zorlanıyor gibiydik."

"Şimdi ne yapacağımıza dair bazı fikirlere sahibiz ve bu sayede yaşadığımızı sorunu anlayabiliriz."

"Bu gece bunu geliştirmeye çalışmakla meşgul olacağız."

"Sabah pist biraz daha sıcakken durum bizim için biraz daha iyiydi. Akşam seansına geçerken kesinlikle daha fazla zorlandık."

"Uzun sürüşler güçlü görünüyordu ve bu da bize, aracın temelde hızlı olduğunu gösteriyor. Sıralama turlarının son bölümünde, lastikleri doğru aralığa getirmek için gereken tüm ayarları yapmamız gerekiyor."

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