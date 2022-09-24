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Formula 1 Haberler

Hamilton, Mercedes'in sorunları aşmasına yardımcı olmak için F1 kariyerini uzatıyor

Lewis Hamilton, Mercedes'in 2022'deki sorunlarının ona Formula 1'de devam etmesi için yeni bir motivasyon verdiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Hamilton, Mercedes'in sorunları aşmasına yardımcı olmak için F1 kariyerini uzatıyor
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Mercedes'in sezon başından beri aracında sorun yaşadığı görülüyordu. 2014'ten bu yana markalar şampiyonu olan Mercedes, sezon sonuna altı yarış kalmasına rağmen henüz hiç yarış kazanamadı.

2022, ayrıca Hamilton için yeni bir meydan okuma oluşturdu. Spora 2007'de girdiğinden beri Hamilton'ın galibiyetler ve şampiyonluklar için yarışmadığı bir sezon nadiren oldu.

Hamilton, kariyerindeki en kötü pilotlar şampiyonası sıralamasını elde etmeye doğru gidiyor ancak aynı zamanda problemli bir Mercedes ile başa çıkmanın zorluğunun, kariyeri için ona yeni bir motivasyon verdiğini açıkladı.

RACER'a verdiği röportajda 'potansiyel bir sekizinci dünya şampiyonluğu' konusunda Hamilton, "Bu kesinlikle bir yıldan daha uzun sürecektir."

"Bence geçen sene kazanmış olsaydık ve bu sene de kazansaydık, kesinlikle farklı bir yerde ve rotada olurduk."

"Zor bir aşamadan geçmeyi seviyorum. Şu an önümüzde bulunan engeli aşmamız, sonra gün geçtikçe biraz daha iyi olduğumuzu görmemiz gerekiyor."

"Yani evet, burada daha uzun kalmam için beni teşvik ettiğini söyleyebilirim."

 "Ayrıca formda hissediyorum, fiziksel olarak daha iyi hissetmenin yollarını buluyorum. Zihinsel meydan okuma tutarlıdır ve her zaman böyle olacaktır, bu durum biz sporcular için böyledir. Çünkü biz hep tam sınırdayız."

“Ama şu anda, burada sahip olduğum fırsat için gerçekten minnettarım. Hâlâ burada bir yeri hak ettiğimi düşünüyorum ve yapılacak çok iş var.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton ayrıca, Tom Brady gibi yaşlarına rağmen üst düzeyde yarışan diğer sporcuları gördüğünde onlardan ilham aldığını söyledi.

Hamilton, "Tom gibi sporcular bana ilham veriyor. Super Bowl'a gittim ve kaybederken başını ellerinin arasına alışını gördüm. Ancak sonra inanılmaz bir mental güçle kendini toparladı ve geri döndü."

"O da yaşlı bir atlet sayılır ancak harika bir iş çıkarıyor. Yani, onun sahip olduğu mentaliteye sahip olmayı çok istiyorum. Herkesten öğrenecek çok şeyim var."

"Serena (Williams), Roger (Federer), hatta Lebron (James) için de aynı şeyleri düşünüyorum. Harika işler yapan bir sürü inanılmaz sporcu var."

"Ve o akran grubunun bir parçası olabilmek için, her zaman bir gün birbirimizle ilişki kurabileceğimizi umdum. Bu yüzden Tom'la oturup birbirimizle benzer konularda konuşabilmek gerçekten inanılmaz. Çok, çok, çok gerçeküstü, çok havalı." dedi.

 

 

 

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