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Formula 1 Avusturya GP

Hamilton, Mercedes'in sıralamalarda "bir şeyleri tersine çevirdiğini" düşünüyor

Lewis Hamilton, Mercedes'in bu yıl Formula 1'de neden sıralama temposundan yoksun olduğunu anlama konusunda ilerleme kaydettiğinden umutlu

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde cesaret verici bir adım atmasının ardından, kendisinin ve Mercedes'in Formula 1 sıralama sıkıntılarında nihayet "bir şeyleri kırdığını" düşünüyor.

Yedi kez şampiyon olan pilot, antrenmanlarda hızlı olmasına rağmen sıralama turlarında Mercedes'in hızının diğerlerine göre neden düştüğü sorusuna yılın büyük bir bölümünde yanıt aradı. Ve özellikle kendisi, takım arkadaşı George Russell'a kıyasla bu durumla başa çıkmakta daha fazla zorluk yaşadı.

Ancak araçla ilgili genel ilerlemenin açık işaretlerini takiben Hamilton, takımın bunun merkezindeki sorunları daralttığını düşünüyor. Sıralamalarda yaşananları tetikleyen şeyin W15 platformunun bir tuhaflığı olmasından ziyade, meselenin özünün lastiklerle ilgili olduğunu düşünüyor.

İspanya'da üçüncü sırayı aldıktan sonra sorunu anlama konusunda ne kadar ilerlediğini düşünen Hamilton, gelinen nokta konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Avusturya GP öncesinde yaptığı açıklamada Hamilton, "Eksik olduğumuz noktaları nasıl geliştirebileceğimize dair çok sayıda analiz yapıldı ve takımdan çok sayıda bilgi talep edildi."

"Bu sadece lastiklerle ve seanstan seansa süreçlerimizi geliştirmeye devam etmekle ilgili."

"Tipik olarak, sıralama turlarına geldiğimizde işler biraz değişiyor. Araç açıkça daha hafif, DRS'ye çok daha fazla giriyorsunuz. Bunu zaman gösterecek. Ama sanırım bir şeyler bulduk. Şimdi bunun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes'in mevcut nesil otomobillerin aero dengesinden ödün vermesinin yanı sıra, sıralama turları öncesinde lastik hazırlığının da halledilmesi gereken bir alan olduğunu öne sürdü.

"Otomobil aerodinamik olarak daha çok bıçak sırtında. Mekanik tarafı ve yüksek hızdan düşük hıza aero dengesini sağlamak o kadar kolay değil. Bu konfigürasyonu elde etmek zor."

"Ancak lastik sıcaklığı ve çıkış turlarını nasıl attığınız da çok önemli, ki her takım bunu çözmeye çalışıyor."

"Örneğin Montreal'de Q2'den çıkamayan Ferrari'lere bakın. Hızlı bir arabaları olduğu ve ondan önceki yarışı kazandıkları için bu sadece lastik sıcaklığı olabilir. Bu da lastiklerin çalışmamasının ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Lastikleri aşırı çalıştırmak çok kolay."

"Bence kesinlikle içinde bulunduğum diğer sezonlardan daha hassaslar."

İspanya'da sezonun ilk yarış podyumunu elde eden Hamilton, şu ana kadar oldukça zorlu geçen bir sezonun ardından iyi bir sonuca ve bazı yakın mücadelelere çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Böyle yarışlar yapmak iyi hissettiriyor. Bazen böyle - dişinizi gösterip gerçekten eğlenceli ve zorlu geçişler yapabileceğiniz - bir yarış bir yarışa sahip olamıyorsunuz. Ama bu benim için gerçekten iyi ve eğlenceli bir yarıştı."
 
"Barselona her zaman iyi bir yarış ortaya koyar ve benim için yıllardır güçlü bir yarış olmuştur. Hepimizin hayatımızda - sadece ateşin kesinlikle orada olduğunu hatırlatmak için -  güzel günlere ihtiyacı var. Sadece bunu sağlamaya ve alev alev yanmaya devam etmeliyiz."

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