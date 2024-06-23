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Formula 1 İspanya GP

Hamilton, Mercedes'in sıralama turlarında önemli bir zayıflığı olduğunu düşünüyor

Lewis Hamilton, İspanya'da üçüncülükle 2024'teki en iyi sıralama sonucunu elde etti, ancak Mercedes'in sadece limitleri zorlarken ortaya çıkan bir kilit zayıflığı düzeltmesi gerektiğini düşünüyor

Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes'in W15 2024 Formula 1 aracının, limitleri zorlarken ortaya çıkan lastik performansı konusunda doğuştan gelen bir zayıflığı olduğunu söylüyor.

Hamilton, Pazar günkü Barcelona'daki İspanya Grand Prix'si için üçüncü sırada yer aldı: bu, onun için 2024 sezonunun şu ana kadarki en iyi sonucu.

Yedi kez dünya şampiyonu, bu sezon sprint sıralamaları dışında yedincilikten yukarı çıkamamıştı ve Bahreyn ve Kanada'daki güçlü antrenman performanslarına rağmen hayal kırıklığı yaratan sıralama sonuçları elde etmişti.

Barcelona'daki 2. antrenmanları lider tamamladıktan sonra, Hamilton, Mercedes'in sıralamalarda "Red Bulllar, Ferrariler ve McLarenlerle baş edip edemeyeceğinden" emin değildi.

Ardından sıralamalarda McLaren ile pole pozisyonu kazanan Lando Norris ve Red Bull'dan Max Verstappen'in arkasında bitirdi ve 2024 GP sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell'ın önünde üçüncü kez yer aldı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Autosport/Motorsport.com tarafından antrenmandan sıralamaya yaşadıkları performans düşüşünden kaçınmak için bu sefer neyin fark yarattığı sorulduğunda, Hamilton şöyle yanıt verdi:

"Sıralamaya girerken performans kaybettiğimi hala hissediyorum."

"Ancak bu tamamen perspektif meselesi. Belki de onlar sadece ilerlediler, ama kesinlikle daha fazlasını çıkarabileceğimi hissediyorum.”

"Ama araca baskı yapmaya başladığınızda, bunu sevmiyor. Yani, antrenmanlarda biraz pay bıraktığınızda, araç oldukça hoş geliyor.”

"Ama gerçekten ekstra tur zamanı elde etmek için aracı zorlamaya başladığınızda gerçekten zorlanıyoruz. Ve sanırım hepsi lastiklerle ilgili.”

"Yani, ilk antrenmanda gördüğünüz gibi, battaniyelerle ilgili bir sorun nedeniyle yedi onda geri kaldım. Ve sonra sonraki seanslar için bunu düzelttik.”

"Bu sizi biraz geriye düşürüyor. Ama evet, aksi takdirde, araç iyi, burada olmamız iyi ve bu yılki en iyi sıralama sonucum, bu yüzden gerçekten minnettarım."

Hamilton'ın bahsettiği lastik problemi, Mercedes içinde tartışıldı ve sürücülerin daha derin fren noktalarında lastiklere yüklenmesi gerektiğinde ve seansın son turlarında olabilecek her ondalığı bulmaya çalışırken ortaya çıktığı not edildi.

Hamilton ayrıca, Barselona sıralamalarında "arabada biraz daha performans" olmasına rağmen, arabanın lastik zayıflığını yönetme açısından "gerçekten bıçak sırtında" hissettiğini söyledi.

"Yani, arabada bazı iyileştirmeler yapmamız gerekiyor."

"Ama üçüncü olmaktan gerçekten mutluyum. Yarış başlangıcı için o uzun düzlükle başlamak için oldukça iyi bir yer." diye ekledi.

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