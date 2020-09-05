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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Hamilton: "Mercedes'in sıralama stratejisi 'nokta atışı' gibiydi"

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Hamilton: "Mercedes'in sıralama stratejisi 'nokta atışı' gibiydi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

2020 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu yakalayan Lewis Hamilton, takımı Mercedes'in, sıralama trafiğine kalmamak için "nokta atışı" taktikler geliştirdiğini söyledi.

2019 İtalya GP öncesinde sıralamaların son bölümünde hava koridoru mücadelesiyle tuhaf anlar yaşanmıştı. Geçen seneye benzer olaylar bugün ilk seansın sonunda olsa da 3. sıralama seansında Mercedes pilotları 5 dakika varken piste çıktı. Diğer tüm pilotlar Mercedes pilotlarının arkasında piste çıktılar ve bu sefer zamanında çizgiye ulaşma mücadelesi olmadı.

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Hamilton, "Geçen sene piste geç çıkmanın bizim için en iyi şey olmadığını öğrendik. Bu sene strateji ekibi zamanlama açısından harika iş başardı."

"Bunu dün ve bugünkü sıralamalardan önce konuştuk. Sonunda her şey tam isabet oldu." dedi.

Hamilton ayrıca hava koridoruna da değindi ve hava koridoru etkisinin minimum seviyede olduğunu söyledi.

Hamilton, "Temiz havada sürmek ile hava koridorunda sürmek zaman açısından birbirine çok yakındı."

"Gerçekten hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemem. İnsanlar hava koridorunda sürüş yapmanın en iyisi olduğunu söyleyecektir ancak bu durumda orta sektörde ve son sektörde kaybediyorsunuz."

"Sonuç olarak bugünkü sonuç için gerçekten minnettar ve mutluyum." dedi.

 

Hamilton, tek motor moduyla çıkılan ilk sıralamalarda 3. sıradaki McLaren pilotu Carlos Sainz'ın 0.8 sn önünde pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton bu kadar büyük fark beklemediğini ancak söyledi ancak hafta sonuna gelirken ne kadar fark olacağını da bilmediklerini kabul etti.

Hamilton, "Bu konuyu gerçekten anlamıyorum. Geçen hafta bizi yavaşlatmak için getirilen bu kuralın, bir fark yaratmayacağını çünkü gerçekten harika bir aracımızın olduğunu, farklı alanlarda daha iyi olacağımızı söylemiştik."

"Bu hafta sonu inanılmaz performans gösteriyoruz. Bu kesinlikle, buradaki en iyi performansımız. Bu hafta sonu araçta ince ayarı tutturduk."

"Fabrikada sürekli simülasyon yapan, yeni parçaları yetiştirmek ve sürekli ilerlemek için çalışan herkese kocaman teşekkür ediyorum."

"Bunu başarmak çok zor bir şey. İnsanlar her hafta sonu yaptıklarımızdan dolayı bunların kesin olduğunu düşünüyorlar. Ancak ben öyle görmüyorum. Çok, çok yakındı. Valtteri bu hafta sonu şu ana kadar çok hızlıydı."

"Attığım turlardan gerçekten mutluyum. Son turumda daha fazla yapabileceğim bir şey yoktu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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