Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'"

İkili, Suzuka yarışının kapanış aşamalarında beşinci ve altıncı olarak pistte birbirlerine yakın giderken, arkalarındaki Sainz onlara yaklaştı.

Daha iyi lastiklere sahip olan Hamilton'ın sonunda Russell'ı geçmesine izin verildi, ancak hemen ardından Russell'ı DRS içinde tutmak için yavaşlaması emredildi, böylece düzlüklerde Sainz'a karşı savunma yapabilecekti.

Bu, Sainz'ın Lando Norris'e destek vermek için zekice bir taktik kullanmasından sadece bir hafta sonra geldi ve Sainz, Russell'ı geçmeyi başardı.

Hamilton, Sainz'e karşı yeterince büyük bir fark yaratmasına izin verilmemesinin tamamen yanlış bir şey olduğunu düşündüğü için taktiği sorguladı.

Hamilton, "Bunun hiç de iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum."

"Bana bunu önerdiklerinde, son yarıştan beri bunu düşündüklerini biliyordum ve bu hiç mantıklı değildi."

"Mümkün olduğunca öne geçmem gerekiyordu ve ben de yoluma devam ettim. Yaklaşık iki saniye öndeydim ve benden George'a DRS vermemi istediler, bu yüzden onu 0.8 saniye geride bırakmak için düzlükte ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım."

"DRS'yi aldı ama geçildi, ki bu olası bir durumdu çünkü o daha bir kez pite girmişti, biz ise iki kez girmiştik."

"Saniz onu geçti ve hemen arkama geldi. Yani evet, ideal değildi. Son birkaç tur çok zor geçti ama bence takım olarak beşincilik ve yedincilik için minnettar olmalıyız. Altıncılık ve yedincilikten daha iyi." dedi.

Hamilton, kendisi ve Russell ile ilgili tüm durumun Mercedes tarafından daha iyi idare edilebileceğini çünkü yarışın o kritik aşamasında her ikisinin de birbirleriyle yarışırken zaman kaybettiğini düşünüyor.

George Russell, Mercedes F1 W14, leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, and Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Daha önce yer değiştirmeliydik ve Ferrari ile aramızdaki farkı olabildiğince büyük tutmak için mümkün olduğunca öne geçmeliydim."

"Bence çoktan yer değiştirmiş olsaydık, belki George onu arkasında tutarak daha iyi bir noktada olabilirdi. Ama benimle mücadele etmeye çalıştığı ve lastiklerine zarar verdiği için bence her şey daha karmaşık hale geldi."

"Gerçek şu ki Takımlar Şampiyonası'nda birbirimizle mücadele etmiyoruz, çünkü Pilotlar Şampiyonası'nda nerede olduğumuz önemli değil."

"Önemli olan birimizin Ferrari'nin önünde bitirerek Takımlar Şampiyonası pozisyonunu koruması. Bu yüzden bugün gerçekten bir takım olarak çalışmamız gerekiyordu."

Yarışın sonundaki yakın mücadele, yarışın başlarında ikili arasında yaşanan ve Hamilton'ın Spoon Virajı'nda Russell'ı pist dışına ittiği bir anı da içeren çılgınca mücadelenin ardından geldi.

Hamilton takım arkadaşına karşı sert davrandığını kabul etti ancak aşırıya kaçtığını düşünmediğini, ilk virajda Sergio Perez ile temasında performansının biraz düştüğünü söyledi.

Hamilton, "Kesinlikle agresiftim ama bence iyi bir yarıştı."

"Dürüst olmak gerekirse o pozisyonda olmamalıydım."

"Ama sanırım sağ ön tarafta küçük bir şey oldu ve son virajda ve 9. virajda ön tarafı kesmeye devam etti. Sonra araç keskin virajda dönmedi."

"Tüm hafta sonu boyunca orada iyiydim, dönüyordum ve hiçbir şey olmuyordu. Pistte denge konusunda kesinlikle zorlandım. Ama iyi bir mücadeleydi, biraz agresifti ama pozisyon elde etmek için gereken buydu."