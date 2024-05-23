Hamilton, Mercedes'in Monako'da güçlü olmasını umuyor
Lewis Hamilton, Mercedes'in bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'sinde, önceki sezonlarda olduğundan daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton Monte Carlo'yu daha önce üç kez kazanmış olsa da, Mercedes'in mevcut zemin etkili araçlarıyla yaşadığı sıkıntıların da etkisiyle 2019'dan bu yana podyuma çıkamadı.
2022'den bu yana Mercedes, zemin etkili araçlarda ilerleme kaydetmeyi ummuş olsa da, bunu bir türlü yapamadı ve bu sezon 4. sıraya kadar geriledi.
Buna rağmen Hamilton, Mercedes'in bu hafta sonu geçen sezonlara kıyasla Monte Carlo'da daha güçlü olmasını bekliyor.
Hamilton, "Bu hafta sonu herhangi bir güncellememiz yok. Son iki yarışta temel olarak iki hafta sonuna yayılmış bir paketimiz vardı."
"Burada herkesin sahip olduğu en yüksek yere basma kuvveti seviyesine sahibiz ve gelişmiş bir kanadımız var. Ama bunun dışında bu hafta sonu ne yapacağımızı bilmiyoruz."
"Ancak önceki iki araca kıyasla kesinlikle daha heyecanlı hissediyorum çünkü o ikisi o kadar da harika değildi."
"Bu gerçekten üzerinde çalışılan bir araç ve umarım burada geçen yıldan çok daha iyi olur." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton, sürücü hissiyatının çok önemli olduğu Monako'da antrenmanlarda bir ritm tutturmanın önemli olduğunu vurguladı.
Hamilton, "Simülasyon araçlarının kanatlarındayız ve yüzeyin ne kadar tutucu olduğunu, ne kadar engebeli olduğunu, aracı ne kadar yükseğe ya da ne kadar alçağa koyabileceğinizi, yüksek ve düşük hız dengelerini, mekanik dengeyi, ağırlık dağılımını, çekişi, tüm bu şeyleri anlıyoruz. Bir yolculuğa çıkarken sahip olduğunuz pek çok şey var."
"Ama evet, mükemmel bir dünyada sürüş başlarsınız ve geriye bakmazsınız. Ancak son birkaç yıldır durum böyle değil."
"Ama dediğim gibi, bu hafta sonuna girerken kendime daha çok güveniyorum."
"Bu araç çok daha öngörülebilir ve sürmesi çok daha keyifli. Hâlâ mükemmel değil ama doğru yönde ilerliyor." dedi.
Mercedes'in 2024 aracının yavaş virajlarda daha iyi gitme eğiliminde olduğu kendisine söylendiğinde Hamilton şöyle karşılık verdi: "Suzuka'ya bakarsanız yavaş hızda çok yavaş olduğumuzu, Cidde'ye bakarsanız yavaş hızda hızlı, yüksek hızda ise berbat olduğumuzu söyleyebilirim."
"Bu yüzden yarın piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bence burada biraz daha iyi olmalıyız, aracın yüksek ve düşük performans açısından penceresinin açılmaya başladığını düşünüyorum, bu yüzden gerçekten biraz iyi bir noktaya geldiğimizi umuyorum. Biraz daha yakın olabiliriz."
"Aslında geçen yıl çok daha kötü bir araçla sıralamalarda o kadar da uzak değildik. Umarım bu hafta sonu bir şeyler ifade eder." dedi.
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