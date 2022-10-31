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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor

Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ardında ikinciliği elde ettiği Meksika Grand Prix'sinde, galibiyeti elde edememesine rağmen takımının doğru bir strateji uyguladığını düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Hamilton, Mercedes'in Meksika GP'deki stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor
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Hamilton, Meksika yarışını Verstappen'in ardında ikinci sırada bitirmesinin ardından, takımının stratejisini övdü.

Yarışa Verstappen'in ve takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde üçüncü sıradan başlayan yedi kez Dünya Şampiyonu, galibiyete bu kadar yakınken Verstappen'in olağanüstü lastik performansı sebebiyle yarışı kazanamadı.

Hamilton ve Russell, Mercedes'in daha güçlü olacağını düşündüğü stratejisi sebebiyle Meksika GP'ye orta hamur lastiklerle başladılar. Red Bull ikilisi ise yarışa yumuşak lastiklerle başlamışlardı.

Mercedes, orta lastikle başladıkları yarışı sert lastikle bitirme stratejisine gitti. Ancak Mercedes pilotları, sert lastiğe geçtikten sonra umdukları performansı bulamadılar. 

Mercedes, yumuşak-orta lastik stratejisindeki Red Bull'un, yarışın sonlarına doğru lastik aşınması sebebiyle performans düşüşü yaşayacağını düşünüyordu. Planlananın aksine Red Bull, lastiklere bağlı olarak bir performans sıkıntısı yaşamadı.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarıştan sonra Hamilton'a, orta lastiklerle pistte daha uzun süre kalarak yarış sonunda yumuşak lastiğe geçmeyi düşünüp düşünmedikleri soruldu.

RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Hamilton, "Aslında takıma lastiklerimin iyi durumda olduğunu sürekli söyledim."

"Sergio [Perez] çoktan pite girmişti, o yüzden bizden çok daha hızlı olduklarını varsayıyorum."

"Yani eğer daha uzun süre pistte kalsaydık, pitin ardından yarışa Sergio'nun ardında dönerdim ve galibiyet şansım zaten gitmiş olurdu." dedi.

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