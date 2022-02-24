Hamilton: "Benim takımım hata yapmaz"

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Abu Dhabi GP'deki tartışmalı finalin ardından, Barselona'daki sezon öncesi testleri dün itibariyle başladı.

İngiliz sürücü, "Her yıl heyecan verici ancak bu, tamamen yeni bir yıl."

"Bizim aracımızın tasarımlarını elbette gördüm ancak diğer takımları pistte ilk defa görüyorum."

"Yakından takip etmek ve neden farklı bir yol izlediklerini görmek istiyorsunuz. Nerede olduğunuz hakkında hiçbir fikriniz yok, bu nedenle heyecan verici." dedi.

Spor bu sezon, şimdiye kadarki en büyük kural değişikliklerini yaşıyor ve Hamilton, dün test başladığında rakibi Max Verstappen'in Red Bull garajıyla ilgilenen gözlemcilerden biriydi.

Hamilton, "Bu kuralların, yakın yarış anlamında istenileni vermesini umuyorum."

"Kurallar herkesi, gridde daha yakın bir yere koymalı." dedi.

İngiliz, Mercedes'in kendisine şampiyonluk için mücadele edecek bir araç veremeyeceğini düşünüp düşünmediği konusunda, "Neden böyle bir şey düşüneyim? Benim takımım hata yapmaz."

"Elbette yeni kurallar ile bu bir risk ancak takıma güveniyorum. İyi de olsa kötü de olsa çözmeye çalışacağız." dedi.

Bir sonraki test, sezonun ilk yarışı öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek.