Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

Mercedes, 2020 sezonu başlamadan önce ırkçılığa karşı dünyadaki aktivizmi desteklemek için gümüş renk düzenini tamamen siyah renk düzeniyle değiştirmişti.

Siyah renk düzeni ile 2021'de ikinci sezonda da devam edildi. Ancak takım, gelecek yıl gümüş renge geri dönebilir.

Mercedes geçtiğimiz yıl Berlin'de Formula E 2019-20 sezonunun son altı yarışında benzer bir değişiklik yapmıştı. Mercedes Formula E ekibi 2020-21 sezonu için gümüş renk düzenine geri döndü.

Hamilton, endüstride çeşitliliği ve eşitliği savunan F1'deki en büyük figür oldu.

Geçtiğimiz yıl The Hamilton Commission'ı kurdu ve Birleşik Krallık'ta motor sporlarındaki siyahi bireylerin temsilini artırmak ve Mercedes'te kendi evindeki 'Accelerate 25' planına dahil etmek için çalışma başlattı.

Hamilton Rusya Grand Prix'sinin ardından, gümüş renk düzenine dönme ihtimaline karşın "net bir düşüncesi" olmadığını, çeşitliliği ve dahil olma şansını artırmak için yapılan kullanışlı değişikliklere daha çok odaklandığını belirtti.

Hamilton, "Orijinalde gümüş oklar olarak geçiyoruz."

"Geçtiğimiz yıl sembolik olması ve destek olmak için ileriye dönük yapabileceklerimiz adına, aracı siyah yapıp yapamayacağımızı sorduğumda, bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. İkinci sezona kadar taşıdık ve bu harika."

"Eğer geri dönersek güzel bir değişiklik olur. Bizi içeride yaptığımız değişikliklerden ayırmaz. Çeşitlilik için uğraşmaya devam ediyoruz ve hatta bütün ortaklarımızla beraber çalışıyoruz."

"Geçtiğimiz gün UBS ile genç çocukları karşıladık ve farklı altyapılardan gelen gelecek nesil mühendislere ilham olmaya çalıştık."

"Güzel bir programı sürdürüyoruz bu yüzden renk düzeni bir değişiklik yaratmaz." dedi.

Mercedes Accelerate 25 programını geçtiğimiz Aralık ayında kurdu ve beş yıllık bir plan ile 2025'e kadar takıma yeni başlayanların %25'inin, temsil edilen gruplardan gelmesini hedeflediğini duyurdu.

Hamilton ve Mercedes, The Hamilton Commission'ın tavsiyelerini takiben motor sporlarında ve STEM konularında kariyer hedefleyen çeşitli yeteneklerin sayısını artırmak için, bu yıl Temmuz'da Ignite adlı bir girişim başlattı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images