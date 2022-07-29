Hamilton: "Mercedes'in gidecek çok yolu var"

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Zor bir sezon geçiren Mercedes, son haftalarda hızlanmaya başladı ve Azerbaycan'dan bu yana her yarış podyuma çıkıyorlar.

Silverstone'daki tempolarından ötürü Fransa'da galibiyet mücadelesi vermeyi bekleyen takım, her ne kadar çifte podyum elde etse de galibiyet mücadelesi verebilecek kadar hızlı değildi ve Toto Wolff, yarışın ardından "sert bir tokat yediklerini" söyledi.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Hamilton, Leclerc'in yarış dışı kalmasının Mercedes'e yardımcı olduğunu kabul ediyor ve Mercedes'in henüz gidecek çok yolunun olduğunu söyledi.

Sky F1'e konuşan Hamilton, “Hayır, henüz köşeyi döndüğümüzü söyleyemeyiz. Uzun bir süredir bunu bekliyoruz ancak çok yavaş ilerliyoruz."

"Silverstone harika bir mücadeleydi ve gerçekten çok tutarlıydık."

"Fransa'da ya diğerlerine göre bir adım geriledik, ya da onlar tekrardan ileri doğru bir adım attılar."

"Neredeyse her tur ön gruba göre bir saniye daha yavaş kalıyorduk. Ancak yarış hızımız sıralama turumuza göre biraz daha iyi ve aracımızın dayanıklılığı olağanüstü."

"Yani bu çok ama çok olumlu bir gelişme. Yine diğerlerinin yarış dışı kalması bize yardımcı oldu, dolayısıyla sonuçlar daha yapacak çok işimiz olduğu gerçeğini gölgeliyor." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton'ın bu sezonki beş podyumunun tamamı, Red Bull veya Ferrari'nin yarış dışı kaldığı veya Silverstone'da Verstappen'in başına geldiği gibi araçların hasar gördüğü yarışlarda geldi.

Ancak takımın W13'ü ilk yarışlara göre daha iyi anlamaya başlamasıyla Hamilton, yarışmaktan aldığı keyfin gitgide arttığını söylüyor.

Hamilton, "Yarışmaktan daha çok keyif almaya başladım, çünkü hem aracın dengesi, hem de araç ayarları başlangıca göre çok daha iyi."

"Bono ve diğer arkadaşlar araçla çalışmaktan kesinlikle memnunlar ve gerek ayarlar, gerek diğer şeyler açısından ilerlemeye başladık." dedi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, yavaş başlangıcının ardından takım arkadaşı Russell ile puan farkını kapatmaya başladı ve şu an 127 puanla 6. sırada.