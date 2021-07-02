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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton, Mercedes'in F1 simülatörünü daha fazla kullanmaya başlamış

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Lewis Hamilton, rakipleri Red Bull'a karşı geçirdiği ''son birkaç zor yarış'' sonrasında Mercedes'in Formula 1 simülatörü kullanımını artırma kararını açıkladı.

Hamilton, Mercedes'in F1 simülatörünü daha fazla kullanmaya başlamış

Yedi kez dünya şampiyonu, Mercedes'in Brackley'deki simülatörünü geçtiğimiz sezonlarda çok kullanmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu ancak bu durum 2021 yılında değişmiş gibi duruyor.

Hamilton'ın Steiermark Grand Prix'si öncesinde çarşamba günü Mercedes simülatörünü kullandığı ve bu haftaki Avusturya Grand Prix'sinden önce de çarşamba günü simülatörü kullanmak için İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

Simülatör çalışmalarıyla ilgili soru sorulan İngiliz pilot, bu çalışmalardan ''çok haz ettiğini söyleyemeyeceğini'' ancak ''genel olarak olumlu'' ilerlediğini söyledi.

Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''Zor geçen son birkaç yarıştan sonra simülatörü denedim ve takımın daha iyi hazırlanmasında yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını görmeye çalıştım.''

''Bence iyi birkaç şey ulaşabildim ancak çok hayati bilgiler elde etmedik.''

''Mercedes'in simülasyon sürücüsü Anthony Davidson'la çalışmaya devam edeceğim ve birçok iş yapan sürücülerimiz var.''

''Sürücülerle nasıl iletişim kuracağımız hakkındaki süreçlerimize devam ediyoruz ve böylece doğru şeyleri test ediyoruz. Bence genel olarak olumlu bir süreç oldu.''

Hamilton şu anda şampiyona lideri Max Verstappen'in 18 puan arkasından geliyor.

Şu anda şampiyonadaki durumla ilgili düşünceleri sorulan Hamilton, ''Şu anda çok endişeli değilim.''

''Tabii ki elimizden geldiğince zorluyoruz ve tabii ki daha yüksek bir tempoya sahip olmayı isteriz.''

''Şu anda, sadece sıralama turlarında kazanmak için değil ancak yarışta da kazanabilmek için adım atmaya devam ediyorlar ve buna takılıp kalamam, bu konuda endişelenemem.''

''Şu anda tek yaptığım şey tüm enerjimi en iyi şekilde hazırlandığımdan emin olmaya harcamak ve mühendislerimize en iyi şekilde hazırlanmaları için yardımcı olmak. Aramızda birçok harika diyalog geçiyor.''

''Bu zamanlarda bir araya gelmeliyiz, birleşmeliyi ve takım olarak sorunlarımızı giderebilmek için çok çalışmalıyız.''

''Bizim yaptığımız iş bu ve biz bu nedenle dünya şampiyonlarıyız. Takım içinde, bunu yapabileceğimiz konusunda özgüvenliyiz.''

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