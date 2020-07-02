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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes'in dayanıklılık sorunlarını çözeceğinden emin

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Hamilton, Mercedes'in dayanıklılık sorunlarını çözeceğinden emin
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording, Writer
Çeviren: Efe Kahya, Editör
2 Tem 2020 18:04

Lewis Hamilton, Mercedes'in 2020 Formula 1 aracında yaptığı dizayn değişikliklerinin, son senelerde Avusturya Grand Prix'sinde yaşadıkları dayanıklılık sorunlarını çözeceğine inandığını söyledi.

2014'te F1 takvimine geri dönen Red Bull Ring'de ilk dört yarışı kazanan Mercedes, yarışı son iki senedir Max Verstappen ve Red Bull'a kaybediyor.

2018'de hidrolik ve yakıt basıncı sorunlarıyla önce Valtteri Bottas, sonrasında da Hamilton yolda kalırken, geçen seneki yarışta soğutma sıkıntıları yaşayan Alman takım, araç sıcaklığını düşük tutarak olası bir yolda kalma durumunu önlemek için ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı.

2020 sezonunun ilk yarışı öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan Hamilton, Mercedes'in soğutma sorunu üzerindeki çalışmasından emin olduğunu söyledi.

"2017'den beri kötü değildik, ancak pist, yüksekliği ve görülen sıcaklıkları sebebiyle çok zor bir pist."

"Önceki senelerde buraya geldiğimizde aracımızı mükemmel bir sıcaklık aralığında çalıştıramadık."

"Ancak bu sezonki araçta yaptığımız geliştirmeler ile beraber bu yıl daha iyi bir konumda olacağımıza inanmak istiyorum. Bunu zaman gösterecektir."

2017'de yapılan yarışı kazanan Bottas ise, bir sonraki hafta sonu yapılacak olan Styrian GP nedeniyle, Red Bull Ring'de iki yarış yapılacağını duyduğunda çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bu pisti çok seviyorum. Geçmişe bakarsanız, çok başarılı olmadığım ama iyi sonuçlar aldığım pistler olduğunu göreceksiniz."

"Geçmişe göre bir şey söylemek yanıltıcı olabilir - uzun bir ara sonrasında yeni bir sezona başlıyoruz."

"Ancak kendimin ve takımın gayet iyi hazırlandığını hissedebiliyorum - bu yüzden de gayet özgüvenli hissediyorum."

"Ancak şu durumda daha fazla bir şey söylemek pek de yardımcı olmaz, çünkü çok yakında takım olarak ve kendi bireysel tempom olarak nerede olduğumuzu kesin olarak göreceğiz."

Red Bull'un geçmişte Avusturya'daki pistte yaşadığı başarılarla beraber, 2020 kış testlerinde Ferrari'nin "A Sınıfı" rakiplerinin arkasında olduğu inancı, Avusturyalı takımın büyük bir güvene sahip olmasına neden oldu ve böylece Mercedes'in en rakibinin Red Bull olması bekleniyor.

Motorsport.com'un, kendisinin Red Bull ve Verstappen'i sezon boyunca ana tehdit olarak görüp görmeyeceği sorusuna Hamilton şu yanıtı verdi: "Yani testler boyunca gayet güçlü gözüktüler."

"Testlerde ilk üç takım arasındaki fark gayet yakındı ve bence, bizim çıkarımımıza göre, Red Bull bize biraz daha yakın olan takım."

"Ve Max her sene kendini geliştirmeye devam ediyor, bu yüzden onların güçlü rakipler olmasını bekliyorum."

"Onlar bu pistte her zaman çok güçlüler, bu yüzden önümüzdeki iki hafta sonu biraz zor olacak. Ancak neler olacağını görmek için heyecanlıyım."

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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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