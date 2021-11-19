Hamilton, Mercedes'le ilgili 'DAS 2' teorilerini reddetti

Red Bull Racing bir süredir şampiyonadaki ana rakibi Mercedes'in etkileyici düzlük hızını keskin gözlerle seyrediyor. Bazı görüntülerinde, W12'nin arkasının yüksek hızlarda alçaldığı görülüyor. Bu sayede yere basma gücü ve sürükleme azalırken, düzlüklerdeki en yüksek hız artıyor.

Milton Keynes merkezli takım, bunun son birkaç yarışta Mercedes'in düzlük hızını bir adım ileri götürmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Brezilya'da tüm dikkatler Mercedes'in arka kanatlarına çevrilmişti, ancak Brezilya GP hafta sonundaki araç üstü görüntülerinin birinde Hamilton'ın yaptığı hareket, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Hafta sonunun başlarında çekilen videoda Hamilton'ın, ilk viraja gelirken direksiyonunu geriye çektiği görülüyordu. Bu, hemen akıllara, geçen yıl Mercedes tarafından kullanılan DAS sistemini getirdi ve Hamilton'ın DAS'ın farklı bir versiyonunu kullandığı iddia edildi.

Mercedes, 2020'de, lastik sıcaklığını daha iyi yönetmek ve düzlüklerde sürtünmeyi azaltmak adına, ön tekerleklerin açısını ayarlayan DAS sistemini kullanmıştı. Sürücüler bu sistemi, direksiyonu ileri geri hareket ettirerek kullanıyorlardı ve o noktada sistem FIA tarafından yasla olarak kabul edilmişti.

Fakat FIA, tüm takımların bu tür bir sistem geliştirmek adına büyük masraflara girmemesi için bu sistemi 2021 sezonu için yasakladı.

Katar Grand Prix'si öncesinde konuşan Hamilton, Mercedes'in bir çeşit "DAS 2" sistemi kullanmadığı konusunda netti.

Araç üstü kameradan görüntülenenin, direksiyon milindeki bazı basit ayarlarla alakalı olduğunu, onu sevmediğini ve değiştirdiklerini söyledi

Hamilton, "Direksiyonum ileri ve geri hareket etmiyor, sadece sağa ve solu doğru hareket ediyor. Geçen yıl öyleydi, ama şimdi yok."

"Cumartesi günü biraz gevşeklik vardı, muhtemelen bir milimetreden daha azdı. Bunu sevmedim. Sonrasında kontrol ettirdim ve tekrar piste çıktığımda oynama kalmamıştı. Bu yüzden ne izlediğinizi bilmiyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes in the press conference Photo by: Andy Hone / Motorsport Images