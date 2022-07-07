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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton, Mercedes'in bu sezon yarış kazanabileceğine "gerçekten inanıyor"

Lewis Hamilton, Mercedes'in son güncellemelerle doğru yöne gittiğini ve bu sezon yarış kazanabileceklerine "gerçekten inandığını" dile getirdi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı
Hamilton, Mercedes'in bu sezon yarış kazanabileceğine "gerçekten inanıyor"
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Mercedes, 2022 yılında gördüğümüz büyük kural değişiklerinin ardından rakipleri Red Bull ve Ferrari ile şu ana kadar düzenli bir şekilde mücadele etmekte zorlandı. 

Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, araçta sürekli olarak zıplama sorunuyla baş ettiler ve bu sorundan dolayı W13'ün potansiyelini, tam performansını ortaya çıkarmakta zorlandılar.

Mercedes, Britanya GP'ye getirdiği güncellemelerle ileriye doğru bir adım atmış gibi durdu. Alman ekibin Britanya güncellemeleri, Hamilton'ın yarışın bir noktasında Ferrari pilotları ile galibiyet mücadelesi vermesine yardımcı oldu. 

Hamilton, 2007'de başlayan F1 kariyerinde henüz galibiyetsiz bir sezon geçirmedi ve İngiliz pilot, Mercedes'in bu yıl içerisinde galibiyet için savaşabilecek bir duruma gelebileceğine inanıyor. 

7 kez dünya şampiyonu pilot, sezonun ilk bölümlerinde yarış galibiyetinin "oldukça uzak" hissettirdiğini kabul ediyor ve sezonun ilk yarışlarında "bu araçla galibiyet alıp alamayacağı konusunda kesinlikle emin olmadığını" söylüyor. 

Avusturya GP öncesinde medyaya konuşan Hamilton, "Biz bu tarz şekilde düşünmeyi sevmeyiz ama sezonun başında 'Tanrım, herkesi yakalamak çok ama çok uzun sürecek' hissiyatındaydık. Çünkü herkesin ne kadar gelişim sağlayacağını biliyorduk."

"Fakat durum kesinlikle ümit verici. Uzun, uzun bir süre araçta değişiklikler yaptık ve o değişimin yapması gereken şeyi yapmadığını ya da aracı geliştirmediğini gördük." 

"Barselona'da iyi ilerleme kaydettik ama sonrasında birkaç zorlu yarış geçirdik. Sonrasında bu son iki yarışta oldukça güçlüydük. Bu bize doğru yönde ilerlediğimiz konusunda ve bu araçta gerçekten potansiyel olduğu konusunda ümit verdi. Biraz daha zorlarsak ve sıkı çalışırsak, umuyorum ki yarış galibiyeti alabilmeye daha da yaklaşacağız."

"Yani bu sezon bir yarış kazanabileceğimize gerçekten inanıyorum." dedi. 

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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, Monako ve Bakü'deki cadde pistlerinde zorlandı ancak Kanada'daki cadde pistinde daha rekabetçiydi. Sonrasında gelen ve kalıcı bir pist olan Silverstone ise Mercedes'in W13 aracına iyi uydu.

Hamilton, bitime 20 tur kala Ferrari pilotlarının birkaç saniye arkasında yer alıyordu. Sonrasında güvenlik aracı çıktı ve Mercedes, İngiliz pilotu pite çağırdı.  

Hamilton, yarışı 3. sırada tamamlamadı ve bu sezon Mercedes'in ilk kez üst üste podyuma çıkmasını sağladı. Şampiyon pilot, 2 hafta önce Kanada'da da podyum çıkmıştı. 

Hamilton'ın takım arkadaşı Russell, ilk virajdaki çok araçlı kazaya karışmış ve yarışa veda etmişti. Russell, Mercedes'in yeni güncellemelerinin fazla abartılmaması konusunda dikkatli. 

İngiliz pilot, şunları söyledi: "Bence çok heyecanlanmak istemiyoruz. Silverstone, virajları aldığınız hızlar bakımından oldukça farklı bir pist. Silverstone tarzı bir pistte iyi bir potansiyele ve yere basma gücüne sahip olduğumuz açık."

"Bu hafta sonu ise yüksek hızlıdan daha çok orta hızda diyebileceğimiz bir piste geliyoruz. Gelişmeye devam etmeliyiz. Silverstone, doğru yönde atılan gerçekten iyi bir adımdı. Oradan aldığımız güzel bilgiler var ancak bu hafta sonu yeniden yarışıp neler yapabileceğimizi görmemiz gerek." 

 

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