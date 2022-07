Hamilton, Mercedes'in bu sezon yarış kazanabileceğine "gerçekten inanıyor"

Mercedes, 2022 yılında gördüğümüz büyük kural değişiklerinin ardından rakipleri Red Bull ve Ferrari ile şu ana kadar düzenli bir şekilde mücadele etmekte zorlandı.

Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, araçta sürekli olarak zıplama sorunuyla baş ettiler ve bu sorundan dolayı W13'ün potansiyelini, tam performansını ortaya çıkarmakta zorlandılar.

Mercedes, Britanya GP'ye getirdiği güncellemelerle ileriye doğru bir adım atmış gibi durdu. Alman ekibin Britanya güncellemeleri, Hamilton'ın yarışın bir noktasında Ferrari pilotları ile galibiyet mücadelesi vermesine yardımcı oldu.

Hamilton, 2007'de başlayan F1 kariyerinde henüz galibiyetsiz bir sezon geçirmedi ve İngiliz pilot, Mercedes'in bu yıl içerisinde galibiyet için savaşabilecek bir duruma gelebileceğine inanıyor.

7 kez dünya şampiyonu pilot, sezonun ilk bölümlerinde yarış galibiyetinin "oldukça uzak" hissettirdiğini kabul ediyor ve sezonun ilk yarışlarında "bu araçla galibiyet alıp alamayacağı konusunda kesinlikle emin olmadığını" söylüyor.

Avusturya GP öncesinde medyaya konuşan Hamilton, "Biz bu tarz şekilde düşünmeyi sevmeyiz ama sezonun başında 'Tanrım, herkesi yakalamak çok ama çok uzun sürecek' hissiyatındaydık. Çünkü herkesin ne kadar gelişim sağlayacağını biliyorduk."

"Fakat durum kesinlikle ümit verici. Uzun, uzun bir süre araçta değişiklikler yaptık ve o değişimin yapması gereken şeyi yapmadığını ya da aracı geliştirmediğini gördük."

"Barselona'da iyi ilerleme kaydettik ama sonrasında birkaç zorlu yarış geçirdik. Sonrasında bu son iki yarışta oldukça güçlüydük. Bu bize doğru yönde ilerlediğimiz konusunda ve bu araçta gerçekten potansiyel olduğu konusunda ümit verdi. Biraz daha zorlarsak ve sıkı çalışırsak, umuyorum ki yarış galibiyeti alabilmeye daha da yaklaşacağız."

"Yani bu sezon bir yarış kazanabileceğimize gerçekten inanıyorum." dedi.

Winner Carlos Sainz, Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebrate on the podium and spray champagne

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images