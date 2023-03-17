Hamilton: "Mercedes'in beni dinlemediği, talihsiz bir kelime seçimiydi"

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Mercedes, 2023'ün kış aylarından oldukça umutluydu ancak Bahreyn adeta takım için bir soğuk duş etkisi yarattı.

En azından geçen sezonki Brezilya ve Austin yarışlarıyla kıyaslandığında , öndeki takımlarla aradaki farkın azalmak yerine arttığı görülüyor.

Toto Wolff'a göre Mercedes geçen kış tüm rüzgar tüneli hedeflerine ulaştı ve simülatördeki durum da vericiydi.

Mercedes 2023'ün başında bundan ötürü umutluydu ancak Lewis Hamilton için durum farklı görünüyor.

Hamilton, "İlk yarışlarda, henüz tam olarak önde olamayabileceğimizi ama yakın olacağımızı duydum."

"Bunun doğru olmadığı ortaya çıktığında elbette biraz şoke ediciydi. Fakat aslında henüz iyi bir konumda olmadığımızı en başından biliyordum."

"Yeni aracı ilk gördüğümde, rakiplerimizin araçlarından çok farklı geldi. Rengi sayesinde araç güzel görünüyordu, ancak hızlı olduğu sürece renk benim için çok da önemli değil."

"Umarım bir noktada bu aracı kazanan bir araca dönüştürebiliriz." dedi.

Bunu yapmak için Mercedes'in konseptini değiştirmesi gerekecek. Hamilton bu amaçla takımın başarılı Red Bull konseptine yakından bakması gerektiğini ima ediyor.

"Hepimiz neyin işe yarayıp neyin yaramadığını gördük. Diğer insanların nerede tempo bulduğunu da gördük."

"Artık cesur kararlar almanın zamanı geldi. Aradaki farkı kapatmak için büyük değişikliklere ihtiyaç var."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Fotoğraf: Motorsport Images

Yeniden zafer

Mercedes'in bu konseptten vazgeçmemiş olması, Hamilton'ın sert yorumlarına yol açtı. Yedi kez dünya şampiyonu İngiliz pilot, takımın kendisini yeterince dinlemediğini belirtti.

Hamilton, bu yorumuna gelen tepkilerle alakalı, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bu benim için talihsiz bir kelime seçimiydi."

"Ancak elbette bazı takım üyeleriyle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Önemli olan iletişim kurmaya ve birlikte hareket etmeye devam etmemiz."

"Formula 1'de kesinlikle yeniden kazanacağım, sadece bunu yapmak vakit alacak. Elbette 2021'den sonra dünya şampiyonluğu için daha erken mücadele etmeyi bekliyordum ama hepimiz hayatımızda beklemediğimiz şeyler yaşarız."

"Önemli olan nasıl tepki verdiğiniz ve nasıl geri döndüğünüz. Pozitif kalmalı ve sorunlarla başa çıkmalısınız."

"Şu anda tüm enerjimi buna harcıyorum ve takımdaki herkes de aynı şeyi yapıyor." dedi.